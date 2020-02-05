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Олег Зубков встретился с Андреем Филоновым. Сидят в одной камере
Скриншот: адвокат Олега Зубкова Арман Петросян

Олег Зубков встретился с Андреем Филоновым. Сидят в одной камере

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 19:01 05.02.2020

Адвокаты подали апелляционную жалобу на постановление Белогорского районного суда о взятии под стражу на 2 месяца учредителя и владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Именно адвокаты, потому что в Крым прибыла «команда» известного столичного адвоката Александра Добровинского. Ранее стало известно, что суд рассмотрит ходатайство Главы Крыма Сергей Аксёнова об изменении меры пресечения (на подписку о невыезде) только 17 февраля. Когда будет рассмотрена апелляция, не сообщается. Срок по закону – в течение трех суток.

Пока «хозяин «Тайгана» в Симферопольском СИЗО. Как рассказал его адвокат Арман Петросян, Зубков находится в одной камере с экс-главой Евпатории Андреем Филоновым. Тот содержится под стражей… с апреля прошлого года. Там же и останется, минимум, до 19 апреля этого года.

Олег Зубков встретился с Андреем Филоновым. Сидят в одной камере

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