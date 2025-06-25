Олега Зубкова переводят на лечение в Краснодар

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию города Краснодара для дальнейшего специализированного лечения, — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что Зубкова перевозят реанимобилем службы санитарной авиации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
источник: ТАСС
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