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Олега Зубкова переводят на лечение в Краснодар

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 10:20 25.06.2025

Учредителя и владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова переводят для дальнейшего лечения в Краснодар, сообщили журналистам в Минздраве республики.

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию города Краснодара для дальнейшего специализированного лечения, — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что Зубкова перевозят реанимобилем службы санитарной авиации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

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источник: ТАСС

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