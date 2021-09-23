Оленевка — среди популярных направлений отдыха в глэмпингах летом 2021

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru продолжает подводить итоги летнего сезона 2021. Аналитики сервиса определили, где россияне чаще всего бронировали концептуальные глэмпинги на это лето.

Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир в России, а также Гагра в Абхазии составили топ-10 направлений, где можно отдохнуть в гламурных кемпингах летом на берегу моря или озера, в горах. По статистике, россияне бронировали отдых в глэмпингах с 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,6 до 14 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в глэмпингах в Геленджике, дороже – в Угличе, — отмечают в пресс-службе сервиса.