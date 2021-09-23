Оленевка — среди популярных направлений отдыха в глэмпингах летом 2021

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru продолжает подводить итоги летнего сезона 2021. Аналитики сервиса определили, где россияне чаще всего бронировали концептуальные глэмпинги на это лето.
Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир в России, а также Гагра в Абхазии составили топ-10 направлений, где можно отдохнуть в гламурных кемпингах летом на берегу моря или озера, в горах. По статистике, россияне бронировали отдых в глэмпингах с 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,6 до 14 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в глэмпингах в Геленджике, дороже – в Угличе, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.
Десять популярных направлений отдыха в глэмпингах летом 2021:
- Оленевка – 3152 руб. / 6 ночей *
- Геленджик — 1645 руб. / 6 ночей
- Гагра — 2938 руб. / 14 ночей
- Луга – 5909 руб. / 4 ночи
- Андреаполь – 3300 руб. / 3 ночи
- Артыбаш – 4160 руб. / 2,5 ночи
- Ильинский — 4467 руб. / 3 ночи
- Калининград – 4000 руб. / 8,5 ночи
- Углич – 14650 руб. / 1 ночь
- Хужир – 4500 руб. / 1 ночь
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток
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