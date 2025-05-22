Оленевка — в топе дорогостоящих направлений для летних поездок

Скоро начнется лето — сезон отпусков, самое востребованное время для отдыха и путешествий. А раз востребованное — значит, дорогостоящее. Цены растут везде и средняя стоимость ночи проживания в 2025 году увеличилась на 16%. Какие же места для отдыха в летнем сезоне будут самыми дорогими для отдыха?