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Оленевка - в топе дорогостоящих направлений для летних поездок
фото: pikist.com

Оленевка — в топе дорогостоящих направлений для летних поездок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:45 22.05.2025

Скоро начнется лето — сезон отпусков, самое востребованное время для отдыха и путешествий. А раз  востребованное — значит, дорогостоящее.  Цены растут везде и средняя стоимость ночи проживания в 2025 году увеличилась на 16%.  Какие же места для отдыха в летнем сезоне будут самыми дорогими для отдыха?
  1. Янтарный, Калининградская область ― 9842 р. / 7 ночей*
  2. Суздаль, Владимирская область ― 8955 р. / 3 ночи
  3. Осташков, Тверская область ― 8766 р. / 5 ночей
  4. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 8564 р. /  3 ночи
  5. Зеленоградск, Калининградская область ― 8035 р. / 7 ночей
  6. Сортавала, Карелия ― 7343 р. /  3 ночи
  7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 6977 р. / 5 ночей
  8. Оленевка, Крым ― 6384 р. / 6 ночей
  9. Пионерский, Калининградская область ― 6318 р. / 7 ночей
  10. Новомихайловский, Краснодарский край ― 6019 р. / 7 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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