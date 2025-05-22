Оленевка — в топе дорогостоящих направлений для летних поездок

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые дорогостоящие направления для путешествий летом 2025 года. И лидируют вовсе не черноморские курорты, несмотря на всю их популярность. На первом месте курорт Янтарный в Калининградской области где ночь проживания в среднем стоит 9842 руб. На втором месте Суздаль , где ночь в среднем стоит 8955 р., а на третьем — Осташков в Тверской области со средней стоимостью ночи 8766 руб.
Десять самых дорогостоящих направлений для летних путешествий:
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С тегами: Крым туристический