Олеся Харитоненко переизбрана главой Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым»

Глава евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко вновь избрана Председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым». Такое решение единогласно принято в Симферополе на общем отчетно-выборном собрании членов организации.

Представил кандидатуру Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, отметив высокие результаты в работе.

Олеся Харитоненко поблагодарила членов Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Крым за оказанное доверие и выразила надежду на то, что совместными усилиями и дальше Совет продолжит развивать Крым.

Признательна коллегам за поддержку и оказанное доверие, за то, что положительно оценили деятельность Ассоциации и мою деятельность на этом посту за предыдущие 5 лет. Сегодня мы приняли новых членов в нашу организацию, и теперь Ассоциация объединяет все муниципальные образования республики. Уверена, все вместе мы сможем и дальше совершенствовать местное самоуправление, решать успешно вопросы местного значения, тем самым создавая комфортные условия для жителей нашей республики, — сказала Олеся Харитоненко.

В настоящее время Ассоциация объединяет все 279 муниципальных образований и за годы своей работы стала эффективным инструментом, с помощью которого муниципальные образования взаимодействуют между собой и с органами государственной власти.

Фото и материалы: пресс-служба горсовета Евпатории.