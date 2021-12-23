Олеся Королева — новый заместитель главы администрации Симферополя

Глава администрации крымской столицы Валентин Демидов сообщил о назначении на должность заместителя главы Олеси Королевой.

Олеся Королева имеет стаж муниципальной службы более 7 лет. В рамках должностных обязанностей заместитель главы будет реализовывать полномочия администрации в сферах архитектуры и градостроительства, развития муниципальной собственности, а также наружной рекламы и информации, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.