Олеся Королева — новый заместитель главы администрации Симферополя

Глава администрации крымской столицы Валентин Демидов сообщил о назначении на должность заместителя главы Олеси Королевой.
Олеся Королева имеет стаж муниципальной службы более 7 лет. В рамках должностных обязанностей заместитель главы будет реализовывать полномочия администрации в сферах архитектуры и градостроительства, развития муниципальной собственности, а также наружной рекламы и информации, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Справка: Королева Олеся Сергеевна окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства».
Трудовая деятельность:
- 2012-2014 – работа в коммерческих организациях.
- С января 2014 года – в администрации Малосердобинского района Пензенской области.
- С 2018 года – в управлении градостроительства и архитектуры администрации города Пензы.
- С октября 2019 года работает в администрации города Симферополя.
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