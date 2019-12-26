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Ольга Лагутина из Севастополя - серебряный призер сурдлимпийских зимних игр 2019 года

Ольга Лагутина из Севастополя — серебряный призер сурдлимпийских зимних игр 2019 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:27 26.12.2019

Сурдлимпийские зимние игры 2019 года проходили Италии (в долине Вальтеллина-Валькьявена) с 9 по 22 декабря. В составе сборной команды Российской Федерации по шахматам спортсменка Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт» Ольга Лагутина стала серебряным призером соревнований. Чествовали спортсменку в Управлении по делам молодежи и спорта Севастополя:

Спасибо всем за помощь. На каждом этапе подготовки и во время выступлений ощущала эмоциональную поддержку, что придавало уверенности в своих силах, помогало справиться с волнением и грузом ответственности, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ольгу Лагутина.

Ольга Лагутина из Севастополя - серебряный призер сурдлимпийских зимних игр 2019 года Ольга Лагутина из Севастополя - серебряный призер сурдлимпийских зимних игр 2019 года

Сборная команда Российской Федерации на сурдлимпийских зимних играх в 2019 году заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград. Всего на Играх было разыграно 36 комплектов наград в шести видах спорта: горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей и шахматы. В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ольга Лагутина из Севастополя - серебряный призер сурдлимпийских зимних игр 2019 года

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