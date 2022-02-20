Олимпиада в Пекине завершена. В Крыму артековцы подготовили флешмоб в благодарность олимпийцам

20 февраля завершились XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Артековцы активно следили за соревнованиями, поддерживали наших олимпийцев. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Наши – на втором месте среди участников Олимпиады по общему количеству медалей.

Артековцы второй смены подготовили флешмоб в благодарность российским спортсменам. Дети из разных отрядов всех лагерей центра создали живую надпись: «Артек» гордится!», передав самые лучшие пожелания в адрес олимпийцев.

Своей акцией дети показывают, что гордятся нашими олимпийцами, которые достойно представили Россию на соревнованиях самого высокого уровня. Ребята из разных регионов страны поблагодарили спортсменов на выступления. Для ребят олимпийцы – это настоящий пример, — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!