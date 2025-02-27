Олимпийский совет Крыма заявил о прекращении своей деятельности

Президент Олимпийского совета Крыма Евгений Михайлов (на фото) поблагодарил за сотрудничество региональные федерации по олимпийским видам спорта, спортсменов-олимпийцев, тренеров, руководителей и работников государственных учреждений, общественных организаций, частных предпринимателей и партнеров, пожелал всем здоровья, сил и побед во благо спорта.
С чем связано прекращение деятельности Олимпийского совета РК?
Дело в том, что Олимпийский комитет России (ОКР) исключил из своего состава региональные советы (в том числе и крымский). В свое время включение в состав ОКР олимпийских советов новых субъектов РФ послужило поводом для отстранения страны от международных соревнований.
Совмещающий с недавних пор сразу две должности – министра спорта России и президента ОКР Михаил Дегтярев – на днях заявил, что Олимпийский комитет России устранил последнюю преграду на пути к возвращению на международную арену.
Теперь нет даже формальных причин для бана, о чем мы уже сообщили в МОК, – подчеркнул чиновник.
источник: «Крымский спорт»
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