«Омикрон» добрался до Крыма. На полуострове – первый случай заражения

На территории Крыма зарегистрирован первый случай заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, в связи с этим правительством Республики приняты упреждающие меры организационного характера:

— ужесточение масочного режима на территории всех без исключения государственных учреждений,

— запрет на проведение массовых мероприятий, включая совещания численностью более 3 человек в малых залах,

— проработка инструкций, которые помогут должностным лицам в рамках своей зоны ответственности принимать тот или иной перечень мер, необходимый в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждый конкретный момент.

Кроме того, во избежание лишних вопросов и ненужных толкований крымчане должны знать, при достижении каких параметров будут приниматься следующие ограничительные меры, — заявил Аксёнов. — Вся необходимая информация будет опубликована на сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, а также на сайте Министерства здравоохранения Республики Крым. При этом напоминаю всем крымчанам и гостям нашей Республики: здоровье и благополучие каждого из нас напрямую зависит от дисциплины. Если мы будем соблюдать все необходимые меры безопасности, это поможет значительно снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это не наш каприз, а конкретный алгоритм, который диктуется не желанием властей, а научными данными об этом заболевании.

По заверению Аксёнова, минздрав РК укрепит «амбулаторное звено», на который приходится основной удар. Все бригады скорой помощи, которые приезжают на вызов, должны иметь с собой экспресс-тест для скорейшего выявления заболевания коронавирусной инфекцией. Медицинские организации имеют все необходимые средства для приобретения средств индивидуальной защиты.

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