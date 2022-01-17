реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | «Омикрон» добрался до Крыма. На полуострове – первый случай заражения

crimeapress_news



реклама в крыму
«Омикрон» добрался до Крыма. На полуострове – первый случай заражения
Иллюстрация: Alexandra_Koch, pixabay.com

«Омикрон» добрался до Крыма. На полуострове – первый случай заражения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:11 17.01.2022

На территории Крыма зарегистрирован первый случай заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, в связи с этим правительством Республики приняты упреждающие меры организационного характера:

— ужесточение масочного режима на территории всех без исключения государственных учреждений,

— запрет на проведение массовых мероприятий, включая совещания численностью более 3 человек в малых залах,

— проработка инструкций, которые помогут должностным лицам в рамках своей зоны ответственности принимать тот или иной перечень мер, необходимый в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждый конкретный момент.

Кроме того, во избежание лишних вопросов и ненужных толкований крымчане должны знать, при достижении каких параметров будут приниматься следующие ограничительные меры, — заявил Аксёнов. — Вся необходимая информация будет опубликована на сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, а также на сайте Министерства здравоохранения Республики Крым.

При этом напоминаю всем крымчанам и гостям нашей Республики: здоровье и благополучие каждого из нас напрямую зависит от дисциплины. Если мы будем соблюдать все необходимые меры безопасности, это поможет значительно снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это не наш каприз, а конкретный алгоритм, который диктуется не желанием властей, а научными данными об этом заболевании.

По заверению Аксёнова, минздрав РК укрепит «амбулаторное звено», на который приходится основной удар. Все бригады скорой помощи, которые приезжают на вызов, должны иметь с собой экспресс-тест для скорейшего выявления заболевания коронавирусной инфекцией. Медицинские организации имеют все необходимые средства для приобретения средств индивидуальной защиты.

Узнайте больше:  Войска Южного военного округа готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с COVID-19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.