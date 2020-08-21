Он был пьян и при деньгах: двое симферопольцев обворовали севастопольца, прогуливаясь ночью по парку

Ночная прогулка в городском парке обошлась 21-летнему жителю Севастополя в 19 тысяч рублей — встретился с двумя симферопольцами.

Внимание двух приятелей, гулявших ночью в парке, привлёк изрядно выпивший молодой человек. Поскольку рядом никого не было, они сообща набросились на него, избили, открыто похитили кошелёк с банковскими картами и наличностью, а затем скрылись. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемых в грабеже. Злоумышленниками оказались 26-летний житель Симферополя и его 16-летний приятель. Оперативники выяснили, что симферопольцы приехали погулять в Севастополь, а когда во время ночной прогулки им встретился пьяный местный житель, гости решили воспользоваться его беспомощным состоянием. Подозреваемые рассказали, что после совершения преступления они вернулись в родной город, где потратили похищенные деньги, а банковские карты выбросили, — озвучили детали ночного грабежа в пресс-службе УМВД России в Севастополе.