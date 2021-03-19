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Она хранила наркотики… в прическе, но все равно попалась. Случай в Симферополе

Она хранила наркотики… в прическе, но все равно попалась. Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:54 19.03.2021

В Симферополе сотрудниками полиции задержана женщина, подозреваемая в хранении наркотиков в необычном тайнике.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Симферополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Марка Донского задокументирован факт хранения запрещенных веществ. В ходе личного досмотра 36-летней местной жительницы в прическе, скрепленной заколкой, оперативниками обнаружен полимерный сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению криминалистической экспертизы, изъятое вещество общей массой 2,83 грамма содержит в своем составе наркотическое средство — производное N-метилэфедрона, — рассказали в полиции.

Она хранила наркотики… в прическе, но все равно попалась. Случай в Симферополе

Со слов задержанной, пакетик с наркотическим веществом она нашла в районе улицы Маршала Жукова и хранила для личного употребления. Столь необычный способ хранения наркотиков женщина пыталась использовать для конспирации своей противоправной деятельности, чтобы не быть уличенной сотрудниками правоохранительных органов.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по ч.2 ст.228 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, — отметили в МВД по РК.

Она хранила наркотики… в прическе, но все равно попалась. Случай в Симферополе

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.

Она хранила наркотики… в прическе, но все равно попалась. Случай в Симферополе

Фото: МВД по РК.

Она хранила наркотики… в прическе, но все равно попалась. Случай в Симферополе

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