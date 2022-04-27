Она и Он спорили, потом ругались, потом Она схватилась за нож… Что решит суд?

В Симферополе сотрудниками полиции задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью сожителю.

В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от врача местной больницы, о том, что к ним в отделение поступил 31-летний мужчина с колото резанной раной груди. Сотрудники полиции выяснили, что у потерпевшего возник бытовой конфликт с 31-летней сожительницей, ранее судимой за имущественные преступления. В качестве последнего аргумента женщина схватилась за кухонный нож и нанесла сожителю один удар в грудь. Медики диагностировали у обратившегося за помощью проникающее колото-резаное ранение, — рассказали подробности в МВД по РК