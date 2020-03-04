ОНФ презентовал новый проект МОЯКОНСТИТУЦИЯ.РФ

Новый проект МОЯКОНСТИТУЦИЯ.РФ, отмечают в ОНФ, поможет людям высказать свое мнение по поводу внесения изменений в Конституцию.

Крымчан приглашают поддержать понравившиеся инициативы.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещеваподчеркнула, что Общероссийский народный фронт хочет показать лица и судьбы людей, которые стоят за поправками в Основной закон страны. Граждане активно направляли свои предложения в адрес рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок, обсуждали эту тему, и на сайте МОЯКОНСТИТУЦИЯ.РФ можно будет услышать их голоса.

Страна действительно изменилась, выросло не одно новое поколение. Возможно, есть вещи, которые мы должны внести в Конституцию сейчас, чтобы новому поколению жилось комфортно. Общероссийский народный фронт объединяет всех жителей нашей страны, поэтому мы хотим обратиться к ним с призывом и сказать, что желаем узнать их мнение, кто какую статью поддерживает. Благодаря проекту граждане могут снять короткий видеоролик, в котором расскажут о наиболее важной, по их мнению, поправке, а также загрузить его на наш ресурс. После прохождения модерации видео появится на сайте, люди смогут посмотреть и проголосовать за понравившиеся работы, отметить наиболее яркие высказывания. Лидеров народного голосования, которые выйдут в топ-3, мы обязательно поддержим возможностью выступить и на других публичных площадках: в парламентах регионов, на телевидении и массовых мероприятиях. А самым активным пользователям, которые сделали репост в социальных сетях и сопроводили его хештегом #МояКонституцияРФ, набрав большое количество лайков, мы подарим специальные футболки, посвященные поправкам в Конституцию страны.



Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль в свою очередь подчеркнул, чтопроект поможет сделать поправки более понятными для граждан и привлечь дополнительное внимание к теме, напрямую касающейся каждого:

Я выступаю за сохранение и укрепление общественного здоровья и формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью. Мы много лет подходили к этому вопросу. Все боялись этой темы. Но ответственность не обязательно подразумевает репрессивные меры. Они могут быть и поощрительными, так сказать, «конфетки», когда человека благодарят за то, что он проходит диспансеризацию, выполняет назначения врача. Но, с другой стороны, должны быть и «неконфетки» для тех, кто упрямо нарушает и игнорирует назначения врачей, не проходит обследование и продолжает пить, курить и так далее, потом попадает в больницу. Государство также должно оказать им помощь. Но оно теряет при этом большие деньги. Так что это вопрос для размышления.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Крым и экс-командир «Беркута» Юрий Абисов как непосредственный участник событий «крымской весны» считает крайне важным закрепить в Основном законе страны запрет на отчуждение территорий России:

Крым и Севастополь сделали в 2014 году свой выбор, и я хочу, чтобы любые политические изменения в стране и мире никак не повлияли на это историческое решение. Сегодня многим не нравится, что эти земли находятся в составе России, с разных сторон слышны мнения о том, что полуостров следует отобрать. Но после внесения в Конституцию пункта о запрете отчуждения территорий страны этот вопрос будет окончательно снят. Уверен, что жители Курильских островов и других регионов также вздохнут спокойно.

Школьник, член Молодежной палаты района Перово г. Москвы Матвей Баранчиковс сожалением отметил, что в силу возраста не сможет принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию. При этом данная тема волнует его очень сильно:

Нельзя оставаться в стороне. От этого голосования зависит моя жизнь и жизнь будущих поколений. Поэтому я призываю всех прийти 22 апреля и сделать осознанный выбор.

Промежуточные итоги голосования за ролики организаторы подведут в преддверии второго чтения по поправкам в Госдуме, а 15 апреля ОНФ объявит победителей конкурса репостов в социальных сетях. Авторы самых популярных видео станут известны 21 апреля.