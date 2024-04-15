Они — Герои: в Севастополе отметили лучших бойцов войск ПВО

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие подразделений противовоздушной обороны ВС РФ. В Севастополе на базе Музейного историко-мемориального комплекса защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» поздравили бойцов и ветеранов войск ПВО, отметив, что защитники неба выполняют важнейшую задачу по охране воздушных рубежей нашей страны. Отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и благодарности за безупречную службу.

В торжественном мероприятии приняли участие представители городских властей, Морского собрания, ветеранского сообщества, Общероссийского народного фронта, кадеты, школьники и общественники.

Со словами приветствия и поздравления от имени губернатора Севастополя к бойцам обратился директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

За это время вы стали членами всех наших семей, обеспечивая безопасность и защиту неба над Севастополем. По официальной статистике, более 30 тысяч вражеских объектов уничтожено с момента начала СВО. Это не просто количественное измерение — это десятки тысяч сохранённых жизней, детских улыбок, реализованных планов, сотни тысяч уверенных шагов к нашей общей Победе. Бесконечно благодарны вам за вашу сложную, ответственную службу. Желаем вам крепчайшего здоровья и скорейшей Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Бездольного.

С праздником военнослужащих поздравил и председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, подчеркнув, что бойцы войск ПВО работают в круглосуточном режиме, чтобы защищать наше мирное небо.

От имени Законодательного Собрания города Севастополя поздравляю вас всех с этим праздником, с Днём войск противовоздушной обороны. Сегодня мы действительно чествуем тех, кто защищает мирное небо Севастополя, мирное небо нашей страны, кто держит ключ от нашего неба. Ведь, как говорят, войска ПВО – это те войска, которые никогда не спят. И действительно, военнослужащим войск противовоздушной обороны приходится в круглосуточном режиме вести дежурство с тем, чтобы защитить мирную жизнь, мирный быт, мирный сон севастопольцев и всех жителей нашей страны, – говорит председатель Заксобрания города Владимир Немцев.

Также в честь праздника севастопольские кадеты и учащиеся школ №43, 14 и 26 встретились с ветеранами противовоздушной обороны.

В их числе: член Совета высших офицеров Севастополя, ветеран ПВО Виктор Федорович Субботин, председатель комитета ветеранов ВОВ и Вооружённых Сил, ветеран ПВО Константин Петрович Кржеминский, председатель общественной организации ветеранов зенитчиков-ракетчиков, полковник Сергей Викторович Горлатов, а также председатель Совета ветеранов дивизии ПВО полковник Юрий Фёдорович Курбатов.

Путь каждого из ветеранов – пример беззаветного служения и защиты Родины. По словам ребят, такие совместные патриотические мероприятия с ветеранами останутся в их памяти и сердцах на всю жизнь.

Всего 28 военнослужащим сегодня вручили награды, среди которых почётные грамоты Правительства Севастополя, благодарности и благодарственные письма губернатора Севастополя и другие.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя