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Они — молодцы: SuperJob объявил лучших работодателей
источник: pikist.com

Они — молодцы: SuperJob объявил лучших работодателей Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 10.11.2023

Ведущая онлайн-платформа по поиску работы SuperJob представила исследование, которое определяет наиболее привлекательных работодателей России с точки зрения соискателей.

В исследовании 2023 года участвовали работодатели из Крыма, из них в списке победителей – 4 компании из областей строительства, табачной продукции, судостроения и судоремонта. АРГО из сферы строительства и сноса зданий и сооружений, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

SuperJob присуждает звание «Привлекательный работодатель» компаниям, деятельность которых соответствует критериям:

Уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях, не ниже среднерыночного для своего города.
Отсутствие жалоб соискателей на вакансии работодателя в период их публикации на портале Superjob.ru.
Отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение 6 месяцев после трудоустройства.

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Лучшие работодатели Крыма 2023:

1. АРГО, Севастополь (строительство и снос зданий и сооружений)

2. ТД ВРЕМЯ, Симферополь (табачная продукция)

3. ПЕТРОВ, Симферополь (переработка молока и производство молочных продуктов и сыра)

4. Акционерное общество Судостроительный завод Море, Феодосия (судостроение, судоремонт)

SuperJob проводит премию «Привлекательный работодатель» с 2007 года. Победа в премии — это показатель доверия cоискателей и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.

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