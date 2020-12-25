Они там совсем «ку-ку»? Президент Украины Зеленский описал сценарий войны с Россией

Говорит, «нападут из Крыма».

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. Об этом сообщает УНИАН.

Говорит, нападут на «неньку» из Крыма. Соответственно, Киев объявит «всеобщую мобилизацию».

Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает, — сказал Зеленский.

По го словам, из-за ситуации с водоснабжением в Крыму Россия может, но все-таки не решится на наступление.

Резонный вопрос: украинская «верхушка» сошла с ума? Прогнозы по войне с Россией составляют все подряд. Ранее замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявлял, что военное столкновение России и Украины может привести к «огромным потерям» и «потоку гробов». А накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что одним из приоритетов ведомства в 2021 году будет противодействие «российской агрессии и укрепление безопасности Украины».

Ранее Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал такую государственную политику «ненависти и страха».

Это еще раз доказывает, что страна лишена суверенитета. Она – объект, а не субъект международных отношений, инструмент, заточенный авторами государственного переворота 2014 года под конкретную цель – пакостить России везде, где только можно. Ни на что другое этот инструмент не годится в силу своей крайне узкой «специализации». Поэтому до тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики, эта страна будет оставаться геополитическим лузером, – отметил Аксёнов.

Он назвал уникальным примером то, когда единственным смыслом политики и самого существования государства является его противостояние другой стране.

Короче, сплошные «страх и ненависть… в Киеве».