«Они живут в Херсонесе» — выставка в музее-заповеднике

В музее-заповеднике выставку «Они живут в Херсонесе» презентуют 5 февраля. В пресс-службе отмечают: посетив эту стендовую выставку, гости смогут узнать о видовом разнообразии фауны музея-заповедника.

Отправляясь в путешествие по древнему городу, посетители иногда встречают различных животных и птиц, в том числе довольно редких, обитающих на его территории. Например, степных чаек-хохотуний, давно приспособившихся к жизни рядом с человеком, а прогуливаясь на рассвете или в темное время суток – южного ежа или нетопыря-карлика из семейства гладконосых летучих мышей. Намного реже можно увидеть трусливых зайцев-русаков, а во время осмотра не исследованной пока части городища – велика вероятность спугнуть прячущегося в густой траве фазана. Много интересных фактов о животных, живущих в Херсонесе, представлено на указанной выставке, — говорят в музее-заповеднике.

Экспозиция выполнена в виде наглядной фотоэнциклопедии с обширными научными комментариями, которая описывает около трех десятков зверей, птиц, ящериц, насекомых и других обитателей прибрежной полосы, обживших уникальный природный ландшафт заповедника.

Выставка «Они живут в Херсонесе» будет расположена на аллее возле Античного театра. Ее смогут посетить все гости Херсонесского музея с 5 февраля (в этот день – выставка будет доступна с 16 часов) до 12 марта.