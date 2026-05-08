Онкологи Севастополя прошли стажировку в Китае

Севастопольское медицинское сообщество укрепляет международные профессиональные связи. В рамках программы повышения квалификации и обмена передовыми методиками делегация российских врачей посетила Китай. В числе участников программы — заведующий отделением абдоминальной онкологии, торакальной онкологии и онкоурологии Севастопольского онкологического диспансера Александр Москалев.

Обучение проходило на базе больницы Центрально-Южного университета города Чанша — одного из крупнейших лечебных учреждений Китая мощностью 3500 коек. Ежегодно здесь выполняется более 80 тысяч оперативных вмешательств, что подтверждает высокий статус клиники как центра хирургической медицины мирового уровня.

Программа стажировки была посвящена теме «Лапароскопические методы в хирургии желудочно-кишечного тракта» и проходила под руководством профессора Лю Вэйдуна — признанного в Китае эксперта в области минимально инвазивной (лапароскопической) хирургии — и включила в себя практические занятия, встречи с китайскими коллегами, знакомство с организацией работы клиники и процессами лечения пациентов.

Системное повышение квалификации севастопольских специалистов — это не только реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», но и прямой путь к улучшению качества медицины в городе. Чем выше профессиональный уровень врачей, тем доступнее для жителей Севастополя становятся инновационные, малотравматичные методы лечения, отвечающие мировым стандартам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя