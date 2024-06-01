Онкологический диспансер Севастополя празднует юбилей

В Севастопольском онкологическом диспансере имени А. А. Задорожного сейчас трудятся 313 сотрудников из которых 63 врача. Принимается более 120 пациентов в смену, расположен стационар на 79 круглосуточных коек и 76 мест в дневном стационаре. В хирургических отделениях ежегодно врачи проводят более 1700 операций. В прошлом году лечение на дневном стационаре прошли свыше 2 тысяч человек.

Сегодня наш онкологический диспансер располагает самым современным оборудованием, но главным всё равно остаются преданность медицинского персонала своему делу, терпение и внимание к пациентам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Каждый год учреждение оснащается новым оборудованием: маммограф с томосинтезом, роботизированная терапевтическая система, аппарат для близкофокусной рентгенотерапии злокачественных новообразований кожи, современный ангиграф, операционный микроскоп для работы в анатомически сложных областях.

Главный капитал больницы – это не оборудование, не железо и не машины. Главный капитал больницы – это всегда специалисты. И у нас, к счастью, так. У нас блестящие специалисты, у них хороший инструмент. У нас блестящий средний персонал, душевный, который ухаживает за больными. К нам потянулась молодёжь. У нас появляются молодые врачи, которые учатся у более опытных. У нас очень хороший коллектив, – подчеркивает главный врач Севастопольского онкологического диспансера Василий Ощепков.

Работа каждого из врачей нацелена на быструю, точную диагностику, при этом они постоянно совершенствует свои навыки: обучаются на курсах, которые проводятся на базе научно-исследовательских институтов и в различных федеральных центрах, как очно, так и при помощи телекоммуникационных связей. В ближайших планах развития онкологической службы создание в городе онкоцентра.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя