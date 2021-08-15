Онлайн-курсы по компьютерным программам — от презентаций до аналитики. В бизнесе без таких знаний делать нечего

Точнее — НЕЧЕГО!!! А суть в том, что современный бизнес — от самых примитивных моментов до аналитики высшего уровня — «завязан» на компьютерных программах. Они помогают считать, составлять отчёты, делать презентации, прогнозировать, вести разного рода учёт, управлять малыми и большими коллективами, производственными процессами и т.д. И эти «помощники» участвуют в бизнес-деятельности не от случая к случая, а на постоянной основе. Надо ли при этом говорить, что неумение работать с ними — огромная проблема? Более того, людям, не владеющим такими навыками сегодня очень непросто решать вопросы трудоустройства, продвижения по карьерной лестнице, взаимодействия с сотрудниками. А то и… так будет сказать правильно… уже невозможно.

Что делать? Учиться. Современные технологи обязывают многое уметь, но они-то и дают возможность пополнять багаж знаний и умений без прикладывания запредельных усилий. Без отрыва от производства, без «вставания» с дивана, без огромных трат.

Как? Онлайн-курсы по компьютерным программам вам в помощь. Предупреждение одно: выбирайте обучающие платформы с современной моделью преподавания, «заточенные» на дистанционное общение с учениками-студентами. Тогда даже самые непростые программы будут «заходить» с пользой- результатом.

Онлайн-курсы — как это работает

Наглядно: «Laba» — Международная бизнес-школа, на базе которой можно получить практические (!) знания, связанные едва ли не со всеми компьютерными программами, находящимися «в ходу» в деловой сфере сегодня. Особенность образовательного процесса — он не растянут во времени, даётся практическая суть предметов, без лишней теории. Так, к примеру, обучение Excel — самой востребованной программе во всех сферах бизнеса — в «Laba» выстроено таким образом, что уже через месяц-полтора студент из новичка-«чайника» превращается в продвинутого «юзера». Те, кто самостоятельно пытался в Excel разобраться, соврать не дадут — такие результаты говорят о том, что технологии образования подобраны действительно стоящие. На практике это выглядит так:

ученик «привязан» к личному кабинету, в котором и «грызёт гранит науки». Система максимально продумана, так что процесс этот проходит с должным комфортом;

формат — вебинары, лекции, обратная связь по результатам домашних заданий;

специальные практически задания для закрепления полученных знаний;

поддержка преподавателей: возникающие вопросы без ответов не остаются;

телеграм-чат для разбора заданий, кейсов, общения с сокурсниками;

менеджеры курсов всегда на связи со студентами;

доступ к образовательным материалам онлайн-курсов остаётся навсегда.

Онлайн-курсы — главные критерии выбора

Без бумажки — ты…

ВАЖНО! Выбирая образовательную онлайн-платформу, уточняйте, выдаются ли студентам, завершившим обучение, документы, которые подтверждают сей факт. И не надо говорить, что главное — знания, а «бумажки» — дело второстепенное. Это не так вовсе! В современном деловом мире (серьёзном, где есть конкурентная борьба между профессионалами) каждая ступень в образовании — дорогого стоит. Так — беря в пример уже упомянутую выше Международную бизнес-школу «Laba» — её студенты покидают «образовательную скамью» с сертификатами, которые многим выпускникам открыли «двери» на топовые позиции компаний-лидеров тех или иных сфер деятельности.

В связи с документами необходимо учесть ещё один момент: они также должны быть и у самих онлайн-курсов. Это подтверждение того, что уровень образования, который даётся студентам, отвечает предъявляемым требованиям, а значит по качеству и актуальности не вызывает нареканий. Как вам такое: онлайн-курсы «Laba» аккредитованы международными профессиональными организациями:

Институтом сертификации HR-специалистов (HRCI, США),

Международным институтом бизнес-анализа (IIBA, Канада).

Как думаете, есть ли повод у работодателей (которые видят в резюме соискателей на должность такую информацию) оспаривать ценность знаний, полученных в этой бизнес-школе, если за неё «ручаются» воротилы мировой образовательной сферы? То-то же…

А преподаватели — кто?

Также вопрос, из разряда тех, на которые непременно нужно знать ответ, выбирая онлайн-курсы, связанные с предпринимательской сферой. Здесь рекомендация одна — чем больше в команде преподавателей-практиков, тем лучше.

Причина проста: бизнесу невозможно научить, основываясь исключительно на теории. Да и практику практику точно донесёт информацию более понятно. «Бонусом» ещё и поделится полезным советом, который будет ценным в той или иной ситуации.

И в завершение: по оценкам экспертов, время, когда многие должности занимались по принципу «кто кому сват, кто кому брат», а знания и навыки оставались на втором плане, уходит в Лету. Сейчас в прямом смысле слово выгодно быть по-настоящему грамотным специалистом, «многостаночником», способным полноценно решать задачи самого разного толка. На профессиональном уровне. Умных любят сегодня, понимаете? Присоединяйтесь к когорте таковых. Возможность есть — хорошее образование нынче более доступно, чем когда бы то ни было ещё.