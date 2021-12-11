Онлайн-«рынок» поддельных медицинских справок активизировался. Минздрав предлагает штрафовать продавцов

Несмотря на все старания правоохранительных органов, «рынок» поддельных медицинских справок через сеть Интернет в последние пару лет активизировался и довольно существенно. Причина… в общем-то… объективна: коронавирусная пандемия и здесь «отметилась» — система здравоохранения, оказавшись в условиях, когда основные усилия медперсонала сосредоточены на одной проблеме, стала во многом другом сложно доступной. В частности в том, что касается организационных моментов, когда необходимости в лечении нет, но есть нужда в получении тех или иных документов, связанных со здоровьем, для предоставления по месту требования. И здесь, к слову, речь идёт как о тех же сертификатах о прохождении вакцинации от COVID-19, так и о стандартных медсправках для получения, к примеру, водительского удостоверения или поступления в вуз.

Как результат: ситуация «раскачала лодку», дав в руки мошенникам всех мастей возможность заработать на проблемах, которые доводится в столь сложный период решать людям. Спрос «родил» предложения: число сервисов, продающих всевозможные справки о «здоровье-нездоровье» выросло в разы. Причём большинство из них уверяют наивных пользователей в том, что все процессы законны, специалисты ресурсов квалифицированы, претензий со стороны закона к покупателям таких документов нет. Другие — не уверяют, но и на их «продукцию» спрос есть — традиционно срабатывает русский «авось».

Поддельные медицинские справки — штраф и блокировка

И вот в положение дел решил вмешаться Минздрав России. Специалисты министерства разработали законопроект, которым предполагается введение административной ответственности за публикацию в СМИ и интернет-ресурсах объявлений и рекламы, связанных с продажей поддельных медицинских справок. В Институте судебных экспертиз и криминалистики Ceur.ru поясняют намерения чиновников от здравоохранения:

Предлагается дополнить ст. 13.15 КоАП частью 10.3, введя административную ответственность за распространение такого рода информации лицами, которые не имеют медлицензии, или не имеют в штате соответствующих специалистов, а также за предложение оказать такие услуги дистанционным способом, без проведения медосвидетельствования, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемых действии.

Какое наказание будет грозить продавцам поддельных медицинских справок в том случае, если инициатива Минздрава будет реализована? Речь идёт о существенных штрафах — до 5 миллионов рублей. Как-то:

физлицам грозят санкциями на суммы от 100 до 200 тысяч рублей;

должностным лицам — от 200 до 500 тысяч рублей;

юридическим лицам будет предложено «раскошелиться» и расстаться с суммой от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

А чтобы было и в дальнейшем неповадно, в Министерстве здравоохранения настаивают на введении ответственности и за повторное нарушение. Суммы предполагаемых штрафов ещё существеннее:

200 — 300 тысяч рублей для физических лиц;

500 — 700 тысяч рублей для должностных;

от 1 до 5 миллионов рублей для юридических лиц.

При этом Минздрав также настаивает на том, что ресурсы, распространяющие информацию о продаже поддельных справок, должны блокироваться (по запросу Росздравнадзора) и вноситься в реестр сайтов с запрещенной к распространению в РФ информацией.

Что касается сроков, в которые законопроект должен быть реализован, то:

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года, — сообщили в Институте судебных экспертиз и криминалистики.

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