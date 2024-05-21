Онлайн-акция «Ялта читает о Победе 2024»: идёт голосование

Завершился первый этап городской акции «Ялта читает о Победе 2024». Участвовали не только ялтинцы, но и жители других городов Крыма. За участников отдали голоса 3127 человек.
В заключительный тур прошли:
1. Усеинова Реяна Эльдаровна, 13 лет. Стихотворение «Как хорошо на свете без войны»
2. Гвоздецкая София Николаевна, 5 лет. Стихотворение «Как надоели войны на свете»
3. Ходак Денис Сергеевич, 7 лет. Стихотворение «Дедушкин рассказ»
4. Иванова Вероника Васильевна, 6 лет. Стихотворение «Спасибо героям за победу!»
5. Иванова Владислава Васильевна,15 лет. Стихотворение «Мы говорили с мамой о войне»
6. Рейкало Полина Валерьевна, 12 лет. Стихотворение «Пропавшим без вести…»
7. Друзенок Александра Сергеевна, 15 лет (Чтецкий ансамбль «Память»). Стихотворение «Давайте вместе спасём мир»
8. Кайгермазов Тамерлан Маратович, 8 лет. Стихотворение «Лампочка из гильзы от снаряда»
9. Коваленко Софья Леонидовна, 8 лет, Ялтинская школа №13. Стихотворение «Ещё тогда нас не было на свете»
10. Никифорова Арина Ивановна, 7 лет. Стихотворение «Без малого четыре года…»
Выбрать победителя среди участников второго этапа можете именно вы. Для этого до 27 мая необходимо проголосовать на Платформе обратной связи: (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/433652/) 👈
Все участники заключительного тура акции «Ялта читает о Победе» будут награждены Грамотами Департамента образования и молодежной политики, а финалисты получат специальные призы.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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