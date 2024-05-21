Онлайн-акция «Ялта читает о Победе 2024»: идёт голосование

1. Усеинова Реяна Эльдаровна, 13 лет. Стихотворение «Как хорошо на свете без войны»

2. Гвоздецкая София Николаевна, 5 лет. Стихотворение «Как надоели войны на свете»

3. Ходак Денис Сергеевич, 7 лет. Стихотворение «Дедушкин рассказ»

4. Иванова Вероника Васильевна, 6 лет. Стихотворение «Спасибо героям за победу!»

5. Иванова Владислава Васильевна,15 лет. Стихотворение «Мы говорили с мамой о войне»

6. Рейкало Полина Валерьевна, 12 лет. Стихотворение «Пропавшим без вести…»

7. Друзенок Александра Сергеевна, 15 лет (Чтецкий ансамбль «Память»). Стихотворение «Давайте вместе спасём мир»

8. Кайгермазов Тамерлан Маратович, 8 лет. Стихотворение «Лампочка из гильзы от снаряда»

9. Коваленко Софья Леонидовна, 8 лет, Ялтинская школа №13. Стихотворение «Ещё тогда нас не было на свете»

10. Никифорова Арина Ивановна, 7 лет. Стихотворение «Без малого четыре года…»

Выбрать победителя среди участников второго этапа можете именно вы. Для этого до 27 мая необходимо проголосовать на Платформе обратной связи: (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/433652/) 👈

Все участники заключительного тура акции «Ялта читает о Победе» будут награждены Грамотами Департамента образования и молодежной политики, а финалисты получат специальные призы.

источник: пресс-служба администрации Ялты