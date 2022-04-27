Онлайн-кредитование Езаём: сервис, у которого финансовую помощь можно запросить круглосуточно

Онлайн-сервисы кредитования в России набирают обороты. Во многом, конечно, потому что воспользоваться их услугами проще, нежели сотрудничать в плане «Дайте денег до зарплаты!» с банками. Но, разумеется, сервис сервису рознь. В одних условия для получения займа более лояльные, в других менее. Одни запрашивают меньший пакет документов, другие больший. Вместе с тем, существуют, разумеется, лидеры сферы. Такой статус большинство из них заслужили тем, что нашли «золотое сечение», приведя соотношение требований к клиентам и плюсами от сотрудничества в оптимальное равновесие.

Сервис онлайн-кредитования Езаём среди таковых. Эта финансовая компания, работая с 2012 года, специализируется на микрозаймах, которые выдаёт исключительно в онлайн-режиме. Такая форма общения с клиентами выбрана неслучайно: главная задача, говорят специалисты, обеспечить максимально быстрое взаимодействие с потенциальными заёмщиками. Так, к примеру, онлайн заявка на займ в Езаём оформляется не более 10 минут. Через какое время клиент получает деньги в случае одобрения заявки? И этот процесс «уложен в спринтерские рамки», если сравнивать с другими МФО: в зависимости от выбранного способа Езаём перечисляет средства в срок от 15 минут.

Каков же алгоритм сотрудничества онлайн-сервиса кредитования Ezaem (а под этим брендом, к слову, работает ООО МФК «Веритас», являющееся частью одной из крупнейших международных финансовых компаний TWINO) с заёмщиками?

Езаём — кто может рассчитывать на займ

Здесь условия просты. Займ в онлайн-сервисе кредитования может получить:

гражданин РФ, имеющий постоянную или временную регистрацию в каком-либо из городов страны;

возраст потенциального заёмщика должен быть не менее 20, но и не более 65 лет;

претендующий на кредит должен иметь регулярный источник доходов.

Что касается документов, то и тут особых сложностей нет. «Пакет» элементарно прост: СНИЛС и паспорт. Но! Специалисты Ezaem делают на этом моменте особый акцент: существует технические тонкости предоставления документов при оформлении заявки, так что стоит с ними внимательно ознакомиться на сайте сервиса, чтобы увеличить шансы на одобрения займа.

Езаём — сколько и на какой период времени

Как уже говорилось, онлайн-сервис специализируется на предоставлении микрозаймов. Тот самый вариант, когда речь идёт не о масштабных покупках, а о необходимости перехватить деньги до зарплаты «залатать» внезапно возникшую «финансовую дыру» и т.д. Потому стандартная сумма займа в Езаём:

от 2000 до 30 000 рублей.

Впрочем, не всё так однозначно, говорят специалисты сервиса: дополнительные средства также можно получить. Причём оформлять их можно неоднократно.

По срокам предоставления займа: период, определённый основным — до 1 месяца. Но… опять-таки… акцент сервис делает на комфорт клиентов, так что в случае невозможности вернуть долг в определённую изначально дату, срок возврата средств может быть продлён.

Что важно знать о сервисе Езаём

Те, кто сотрудничал с МФО, кредитуясь у них, соврать не дадут: суть сотрудничества с компаниями такого рода всегда кроется в деталях. В том самом «мелком шрифте», которым прописываются наиболее важные условия получения займов. Что же нужно знать о Езаём, чтобы сложить о его работе максимально полное впечатление? Вкратце:

займы сервис выдаёт без залога и поручителей;

скрытых комиссий и платежей нет. Клиент «в начале пути» знает, какую сумму берёт, и какую сумму (вместе с процентами) должен будет вернуть по итогу;

займ можно получить даже если были просрочки по платежам в прошлом (но не должно быть просроченных текущих кредитов!);

«ассортимент» способов получения денег широк оптимально. Заёмные средства могут быть перечислены на банковскую карту, на банковский расчётный счёт, на Qiwi-кошелек. Также займ можно получить наличными, воспользовавшись системой CONTACT;

И — да: лояльность сервиса Езаём к клиентам выражается и в бонусах, которые имеют определённые категории заёмщиков. Так, новички могут претендовать на займ под 0%, а постоянные клиенты рассчитывать на скидки на комиссионную плату, а также подарки — в День рождения, к примеру, можно оформить займ с внушительными «скидочными» 30%!

Важно также знать, что займы Езаём оформляет круглосуточно (в выходные и праздничные дни тоже!), а подать заявку можно из любого региона Российской Федерации.

Мы рассматриваем заявки на получение займа и электронные письма, а также отвечаем на телефонные звонки 24 часа в сутки без выходных, — подчёркивают специалисты компании.