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Онлайн-мошенники «развели» жителя Севастополя на полмиллиона. «Защитил» свой счет в банке
Иллюстрация: triptonkosti.ru

Онлайн-мошенники «развели» жителя Севастополя на полмиллиона. «Защитил» свой счет в банке

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:41 13.02.2024

За прошедшие сутки в полицию Севастополя обратились четверо граждан в возрасте от 29 до 59 лет, которые пострадали от мошенников по наиболее распространённым преступным схемам. Общая сумма материального ущерба составила 774 тысячи рублей. Наибольшую сумму – почти 500 тысяч рублей отдал проходимцам 50-летний мужчина.

В мессенджере 50-летнему мужчине позвонил мошенник, который преставился «сотрудником Центрального банка РФ» и сообщил, что с его банковских счетов пытаются похитить сбережения. Поверив аферисту, потерпевший с помощью интернет-банкинга перечислил с трёх своих счетов почти 500 тысяч рублей на продиктованный ему расчётный счёт. Позже он понял, что стал жертвой дистанционных мошенников и обратился в полицию, — рассказали подроности известной «схемы» в УМВД по г. Севастополю.

Полиция напоминает:

Якобы возникшие «проблемы» с вашими банковскими счетами или договорами мобильной связи, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счёт – это уловки мошенников. НИКОГДА не выполняйте инструкции, поступающие Вам по телефону, иначе потеряете все свои деньги.

 

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