Онлайн-мошенники за выходные «выудили» у жителей Севастополя почти миллион рублей

За выходные дни в полицию Севастополя обратились четверо местных жителей в возрасте от 37 до 74 лет, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогом защиты сбережений на банковском счету и при осуществлении онлайн-покупки. Общая сумма материального ущерба составила 934 тысячи рублей.

Под предлогом защиты денег на банковском счету.

Жертвами данной схемы стали 37-летний рабочий винодельни, 42-летний товаровед и 74-летний пенсионер, которым позвонили мошенники под видом оператора сотовой связи, сотрудника электронного портала и «работника Центрального банка РФ» и сообщили, что личные онлайн-кабинеты и банковские счета находятся в опасности, а денежные сбережения пытаются похитить преступники.

Аферисты убедили потерпевших перечислить все свои деньги на продиктованные ими счета. Выполнив инструкции позвонивших, жители Севастополя лишились в общей сложности 760 тысяч рублей.

Уважаемые граждане, запомните: якобы возникшие проблемы с вашими банковскими счетами, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счёт – это уловки мошенников! НИКОГДА не выполняйте инструкции, поступающие Вам по телефону и не сообщайте полученные в СМС коды, иначе потеряете все свои деньги, — обратились к горожанам в УМВД по г. Севастополю.

При осуществлении онлайн-покупки.

На популярной торговой площадке в сети Интернет 41-летний предприниматель подыскал объявление о продаже металлического контейнера. Связавшись с продавцом в мессенджере, бизнесмен перечислил ему в счёт предоплаты 174 тысячи рублей, но желаемый товар так и не получил.

Уважаемые граждане! Совершая онлайн-покупки, избегайте внесения предварительной оплаты, пока не убедитесь в фактическом наличии товара и порядочности продавца. Помните: предложение товара по цене значительно ниже рыночной и требования внести крупную сумму предоплаты чаще всего поступают от мошенников, — подчеркнули в полиции Севастополя.