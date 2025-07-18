Онлайн-помощник: налоговый калькулятор поможет рассчитать точную сумму НДФЛ

Интерактивный сервис «Калькулятор НДФЛ» позволяет рассчитать налог на доходы физических лиц по ставкам, действующим в 2025 году. Расчет можно осуществить одновременно по нескольким источникам выплат: с заработной платы, с процентных доходов, полученных по вкладам и банковским счетам, с доходов при продаже недвижимости и прочих.

Сервис размещен на сайте ФНС России в группе сервисов «Налоговые калькуляторы».

Для расчета налога необходимо выбрать год получения дохода и ответить на вопрос о налоговом резидентстве. Далее добавить виды источников дохода, которые можно выбрать через выпадающее меню. Затем следует указать полученную сумму дохода в рублях в отчетном периоде. Точность расчета зависит от полноты и достоверности информации, которую вносит налогоплательщик при использовании калькулятора.

Напомним, что с нового года введена пятиступенчатая шкала НДФЛ, которая предусмотрена как для регулярных доходов (в виде заработной платы), так и для доходов, полученных, в частности, от выигрышей в лотереях, от прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК, подконтрольных налогоплательщику-физлицу) и другое. Подробную информацию о ставках НДФЛ можно найти в разделе «Налоги 2025» на сайте Федеральной налоговой службы.

При доходах до 2,4 миллиона рублей будет действовать ставка 13%. Ставкой 15% будет облагаться доход в части, превышающей сумму 2,4 миллиона рублей, ставкой 18% – свыше 5 миллионов рублей, ставкой 20% — сумма превышения с 20 миллионов, и ставкой 22% — с 50 миллионов рублей в год. Такая же шкала устанавливается для ряда доходов нерезидентов.

Уточним, что для некоторых видов доходов предусмотрена двухступенчатая шкала: 13% для доходов до 5 миллионов рублей в год и 15% с превышения этой суммы. Такие ставки применяются к доходам, полученным в связи с участием в Специальной военной операции, а также для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Также сервис позволяет воспользоваться опцией заполнения заявления на получение официального подтверждения статуса налогового резидента РФ.

Заявитель указывает паспортные данные и цель получения подтверждения. Кроме того, необходимо приложить копии документов, которые:

свидетельствуют о необходимости получения подтверждения статуса налогового резидента РФ;

подтверждают факт пребывания заявителя на территории РФ.

Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально.

Новые цифровые продукты призваны максимально упростить взаимодействие налогоплательщиков с налоговой службой и предоставлять информацию в электронном виде в максимально доступной форме.

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