Оно нам надо: качество капремонта предложили проверять жильцам

Сейчас средства на капремонт собственники многоквартирных домов могут хранить в общей копилке регоператора или на специальном счете. Во втором случае рубли расходуются не всегда рационально. Чтобы изменить ситуацию, Минстрой предложил Госжилнадзору вести реестр протоколов общего собрания. Есть требование и к жильцам, использующим спецсчет, — контролировать результат ремонта и размещать в ГИС ЖКХ акты приемки работ. Такие инициативы, отмечает «Парламентская газета», содержит проект поправок в Жилищный кодекс, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

Ответственные и не очень

О проблеме использования спецсчетов речь идет уже давно. С одной стороны, есть активные и ответственные жители, которые находят ремонтные компании с адекватным соотношением цены и качества. С другой — есть случаи недобросовестного использования накоплений, когда нанимают работников без необходимой квалификации. И тогда хорошего результата можно не дождаться.

Поэтому еще в 2022 году Владимир Путин дал поручение усилить роль жилинспекции в контроле деятельности управляющих организаций в МКД, где используют спецсчета. Исполняя наказ президента, Минстрой подготовил законопроект, где предложил собственникам проводить строительный контроль работ по капремонту, а затем размещать акты этой проверки в ГИС ЖКХ.

По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, многие согласны с тем, что такой контроль необходим.

Сейчас можно заключать договор на любых основаниях с любыми поставщиками, неважно, входят они в реестр квалифицированных подрядных организаций или нет. А затем непонятно, кто контролирует и принимает работу и что в итоге выходит, — недоумевает депутат.

Поэтому она считает документ Минстроя позитивным. Нужно обязать владельцев спецсчетов заключать договор с консолидированной организацией, убеждена Разворотнева, и это может быть одним из шагов.

А председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что собственники, принимая решение копить свои средства на спецсчетах и расходовать их самостоятельно, несут солидарную ответственность за выполнение работ и их порядок.

Это их деньги, их решение и помогать им в этом не надо. Но в чем мы должны помочь, так это в вопросе контроля за выполнением и качеством проведенных работ. Такая помощь точно не будет лишней. Естественно, без лишней бюрократизации процессов. Все необходимые инструменты на законодательном уровне мы для этого уже дали и готовы доработать решения в случае необходимости, — подчеркивает политик.

И о протоколах

Органы государственного жилищного надзора, как говорится в пояснительной записке к документу, обяжут «вести реестр протоколов общего собрания собственников МКД, касающихся принятия решения о проведении работ по капремонту общего имущества».

Подделка протоколов — это большая проблема, а в данном случае это еще приводит к тому, что собственники домов со спецсчетами, когда им не хватает своих денег на капремонт, не могут получить кредит с небольшими процентными ставками. Потому что банки не уверены, что люди на собрании действительно проголосовали за проведение тех или иных видов работ, — отмечает Светлана Разворотнева.

Она предположила, что это изменение поможет решить вопрос.

Сергей Пахомов отметил, что логика инициатив Минстроя понятна, — максимально сконцентрировать юридически значимую информацию у одного ответственного госоргана.

В целом такая идея правильна. Но что касается непосредственно функций госжилинспекции, то ее необходимо дистанцировать от административно-распорядительных функций: протоколов, реестров и связанных с этим административных решений. Потому что в том виде, в котором организация сейчас функционирует, это не самый лучший орган для такой работы, — пояснил парламентарий.

А вот расширение возможностей госжилинспекции в проверке качества производимых работ по капремонту, включая деятельность региональных операторов, он поддержал.

Плюсы и минусы

Напомним, что собирать деньги на капитальный ремонт своего дома люди могут двумя способами. Первый — на общем счете регионального оператора, куда стекаются взносы из большей части многоквартирных домов. Тогда капремонт в доме будут проводить по графику, который утвердили в региональном правительстве. Задание на выполнение работ и проектную документацию при этом готовит фонд капремонта. Также в его обязанность входит поиск подрядчиков, заключение с ними договоров и оплата их услуг. А жители только участвуют в проверке качества работ. Это все плюсы такого варианта, а минус в том, что самого ремонта можно ждать очень долго.

Если обновить общее жилье хочется как можно скорее, то есть другой путь — открыть специальный счет для конкретного дома. Такое решение можно принять только на общем собрании собственников. Важно установить сумму ежемесячного взноса на капремонт и выбрать владельца накоплений. Им может стать ТСЖ, жилищный кооператив, управляющая организация и даже региональный оператор, который будет хранить доверенные дензнаки отдельно от общей кубышки. Протокол собрания нужно обязательно отправить в фонд капитального ремонта. Тогда в течение шести месяцев уже накопленные деньги этого дома переведут с общего на спецсчет.

Распоряжаться своими запасами жильцы будут опять-таки по решению общего собрания собственников. К примеру, заменить канализационные стояки во всем доме, отремонтировать лифт или шахту, крышу или подвал, подлатать фасад или фундамент. Из этих же средств придется оплатить разработку проектной документации для проведения капремонта или услуги строительного контроля. Если финансов не хватит, то придется или копить дальше, или брать кредит.

источник: Парламентская газета

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