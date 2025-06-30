Оно вам надо? Более 60% заёмщиков выплатят ипотеку после 60 лет

Банки все чаще выдают ипотечные кредиты на длительный срок. Об этом рассказала глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в интервью изданию InvestFuture.

Более половины ипотечных заёмщиков полностью выплатят жилищный кредит после 60 лет, отметила Данилова. По оценке ЦБ, доля таких заёмщиков достигает 62%. По её словам, средний возраст погашения постепенно смещается вправо. Доля тех, кто закроет ипотеку после 60 лет, растёт.

Около 50% жилищных кредитов люди оформляют на длительный срок — 25-30 лет. В 2022 году реальный срок погашения ипотеки в среднем составлял 8 лет. Сейчас ситуация на ипотечном рынке изменилась — люди, которые оформили кредиты по низким ставкам, не спешат закрывать ипотеку досрочно.

По словам Даниловой, около 70% ипотечных выдач приходится на граждан 20-40 лет. Возраст погашения ипотеки растёт за счёт увеличения сроков кредитования и большой доли семейной ипотеки.

источник: ЦИАН