Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Оно вам не надо: когда не стоит принимать наследство, объяснил Верховный суд﻿
актуально в республике
Оно вам не надо: когда не стоит принимать наследство, объяснил Верховный суд﻿
фото: pikist.com

Оно вам не надо: когда не стоит принимать наследство, объяснил Верховный суд﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 24.07.2024

Верховный суд разобрал наследственную коллизию, которая в последнее время стала встречаться все чаще. Речь в этом гражданском деле шла о наследстве и долгах наследодателя. Точнее, местные суды взыскали с дочери долги по кредиту ее покойного отца.

Доказательства, что дочка приняла наследство, для судов было достаточно, чтобы удовлетворить иск банка-кредитора. С этим не согласился Верховный суд. Он объяснил, что упустили из виду местные суды.

Все началось со спора одного крупного банка, который выдвинул претензии против брата и сестры. Банк подал к ним иск о возврате больше полумиллиона рублей долгов по потребительскому кредиту, который взял их отец. Он получил кредит, а спустя четыре года скончался. Банк решил взыскать эту сумму с детей умершего. Дело заметил портал Право.ru.

Спор слушал районный суд Сочи. Он пришел к выводу, что наследство приняла только дочка умершего — это подтверждалось справкой нотариуса. С нее и были взысканы долги покойного. Краснодарский крайсуд с этим решением согласился, хотя женщина настаивала, что наследственного имущества нет, но апелляция возразила, что эти доводы ничем документально не подтверждены.

Пришлось дочери дойти до Верховного суда. Нижестоящие суды недоработали, сказал ВС и напомнил, что необходимо установить в подобной категории дел. Это круг наследников, состав наследственного имущества, его стоимость и размер долгов, которые нужно взыскать с наследника.

ВС заявил, что в этом деле местные суды допустили не одну ошибку. Они не обратили внимания на материалы наследственного дела, по которым наследство приняли и дочь, и сын умершего. Более того — оказалось, что с них как наследников уже взыскивался долг отца в пользу другого кредитора-гражданина в 1,6 млн рублей.

Узнайте больше:  Верховный суд: как можно заставить собственника продать свою часть жилья﻿

Еще ВС обратил внимание, что с претензиями через нотариуса обратились к наследникам и несколько граждан, а также еще один банк. В таких условиях суд должен был установить, хватит ли наследственного имущества на выплату по кредиту банку, говорится в определении. Но краевой суд оставил без внимания доводы дочери о том, что долгов больше, чем имущества. ВС отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию.

Наследник, если знает о долгах, должен сопоставить их с наследуемым имуществом и решить, принимать наследство или нет. И ему не надо бояться, что придется расплачиваться по кредитам из своего кармана: долги гасятся лишь в пределах полученного наследства.

Определение Верховного суда N 8-КГ18-51

источник: «Российская газета» 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Нотариальная палата Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.