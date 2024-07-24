Оно вам не надо: когда не стоит принимать наследство, объяснил Верховный суд﻿

Верховный суд разобрал наследственную коллизию, которая в последнее время стала встречаться все чаще. Речь в этом гражданском деле шла о наследстве и долгах наследодателя. Точнее, местные суды взыскали с дочери долги по кредиту ее покойного отца.
Доказательства, что дочка приняла наследство, для судов было достаточно, чтобы удовлетворить иск банка-кредитора. С этим не согласился Верховный суд. Он объяснил, что упустили из виду местные суды.
Все началось со спора одного крупного банка, который выдвинул претензии против брата и сестры. Банк подал к ним иск о возврате больше полумиллиона рублей долгов по потребительскому кредиту, который взял их отец. Он получил кредит, а спустя четыре года скончался. Банк решил взыскать эту сумму с детей умершего. Дело заметил портал Право.ru.
Спор слушал районный суд Сочи. Он пришел к выводу, что наследство приняла только дочка умершего — это подтверждалось справкой нотариуса. С нее и были взысканы долги покойного. Краснодарский крайсуд с этим решением согласился, хотя женщина настаивала, что наследственного имущества нет, но апелляция возразила, что эти доводы ничем документально не подтверждены.
ВС заявил, что в этом деле местные суды допустили не одну ошибку. Они не обратили внимания на материалы наследственного дела, по которым наследство приняли и дочь, и сын умершего. Более того — оказалось, что с них как наследников уже взыскивался долг отца в пользу другого кредитора-гражданина в 1,6 млн рублей.
Еще ВС обратил внимание, что с претензиями через нотариуса обратились к наследникам и несколько граждан, а также еще один банк. В таких условиях суд должен был установить, хватит ли наследственного имущества на выплату по кредиту банку, говорится в определении. Но краевой суд оставил без внимания доводы дочери о том, что долгов больше, чем имущества. ВС отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию.
Наследник, если знает о долгах, должен сопоставить их с наследуемым имуществом и решить, принимать наследство или нет. И ему не надо бояться, что придется расплачиваться по кредитам из своего кармана: долги гасятся лишь в пределах полученного наследства.
Определение Верховного суда N 8-КГ18-51
источник: «Российская газета»
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