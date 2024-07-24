Оно вам не надо: когда не стоит принимать наследство, объяснил Верховный суд﻿

Верховный суд разобрал наследственную коллизию, которая в последнее время стала встречаться все чаще. Речь в этом гражданском деле шла о наследстве и долгах наследодателя. Точнее, местные суды взыскали с дочери долги по кредиту ее покойного отца.

Доказательства, что дочка приняла наследство, для судов было достаточно, чтобы удовлетворить иск банка-кредитора. С этим не согласился Верховный суд. Он объяснил, что упустили из виду местные суды.

Все началось со спора одного крупного банка, который выдвинул претензии против брата и сестры. Банк подал к ним иск о возврате больше полумиллиона рублей долгов по потребительскому кредиту, который взял их отец. Он получил кредит, а спустя четыре года скончался. Банк решил взыскать эту сумму с детей умершего. Дело заметил портал Право.ru.

Спор слушал районный суд Сочи. Он пришел к выводу, что наследство приняла только дочка умершего — это подтверждалось справкой нотариуса. С нее и были взысканы долги покойного. Краснодарский крайсуд с этим решением согласился, хотя женщина настаивала, что наследственного имущества нет, но апелляция возразила, что эти доводы ничем документально не подтверждены.