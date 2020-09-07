ООН «не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым»

О «цинизме белого человека».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину. Такова позиция официального представителя УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

Чувствуете «цинизм белого человека»? По отношению к нам, «безмозглым и бесправным папуасам»? Суть противоречия: миссия «от ООН» готова поехать в «украинский Крым», но в «российский Крым» — ну никак. Заратустра не позволяет. Пассаж «направление миссии через Украину» двусмысленный и тупиковый: на границе в «украинский Крым» по заверенным в Киеве документам ни политически, ни технически не пропустят. Равно как ни политически, ни технически цельная миссия ООН не может поехать в Крым через Москву. Обижаете! Это значит признать российский статус Крыма. А ООН его не признает. Равно как и право крымчан на самоопределение. Ну нафиг папуасам самоопределение? Это не «бремя», а, повторю, цинизм «белого человека»: отказывать в элементарном «каким-то не таким». «Не такие» они такие… Их чаяния и поступки не укладываются в логику «белого человека». Дескать, ну не может нормальный человек, кроме как, будучи идиотом или под дулом автомата, стремиться из Украины в Россию. И вода такому человеку (полно, а человеку ли?) не нужна.

Ну а дабы не потерять белого лица, делается хорошая мина при плохой игре: ситуацию оценить не можем. Це-це-це, никак. Ладно ООН. Позиция Киева просто людоедская: «оккупанты уходють – вода приходить». Панове, а кто, по вашему, оккупанты? Российская армия, Черноморский флот? Гуд. Нет их, исчезли. Вы воду дадите? Или вы сами на танках в Крым попретесь? Так вас здесь голыми руками рвать будут. И за воду тоже. И местных «лояльных обывателей», которым «пох» все, кроме своего живота (и которые паспорта «по ситуации» меняют), тоже заодно. Без всяких там «оккупантов». ООН порадуется очередной точке гражданской войны на планете? По привычке обвинит во всем Россию? Неужели сложно понять, что после этой «водной эпопеи» ни малейшего примирения с государством Украина быть не может. При любом правителе, при любой власти. А вода? Да подавитесь. Выживем. А пока оцените такой пассаж из послания Троссел «папуасам»:

В связи с отсутствием доступа мы не можем оценить ситуацию с доступом к воде жителей Крыма… Поклонскую попросили предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей Миссии по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, которая осуществляет мониторинг и докладывает о ситуации с правами человека на всей территории Украины, включая Крым. Кроме того, мы будем продолжать стремиться к сотрудничеству с Российской Федерацией с целью направления миссии в Крым с материковой части Украины.

Тем временем, Наталья Поклонская (напомним, депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма, не всегда логичная в поступках и высказываниях) заявила, что пока собирает уточняющие данные о ситуации с водоснабжением полуострова и рассчитывает направить их в ООН до конца недели.

От меня дополнительно запросили информацию по пяти пунктам. Я собираю информацию и надеюсь, что в конце недели все документы через МИД, через наших дипломатов в Женеве отправим в штаб-квартиру ООН, — сказала Поклонская, отвечая на вопрос ТАСС.

Сложно сказать, чем помогут заявления разорившихся фермеров или информация по сельскохозяйственным и экологическим потерям… Сенатор от Крыма (член комитета Совета Федерации по международным делам) Сергей Цеков вообще не уверен, что будет какая-то конкретика от ООН по поводу «воды Крыму».

Сама миссия не горит желанием приехать в Крым, они просто имитируют работу по защите прав человека. В каких-то странах они требуют соблюдения прав человека – скажем, сильно озабочены Косово, это для них чуть ли не один из главных вопросов. Влезают во внутренние дела Сирии очень активно. А права крымчан – ну а что права крымчан? Они их не особо интересуют – если ими заниматься, то это покажет, что международная политика в вопросах прав человека, в принципе, совершенно никудышная. Они все шесть лет рассказывают, как здесь все нарушается, а на самом деле это не так, – сказал Цеков.

Ну как не согласиться, «цинизм белого человека» именно таков. И пока спасение «папуасов» — дело рук самих «папуасов». Уж точно на ООН надежды нет.

Сеня Фрименс.

PS. Напомню, что термином «бремя белого человека» мы обязаны Киплингу. В одном из своих (далеко не лучших) стихотворений он описал «бремя белых» — ответственных за весь мир, за другие народы, знающих единственный путь к «цивилизации» и «демократии».