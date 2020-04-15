ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» призывает севастопольцев не копить долги за электроэнергию

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» призывает жителей и организации не копить долги за электроэнергию и своевременно оплачивать счета за использованный энергоресурс. Нехватка финансирования негативно скажется на стабильной работе энергосистемы города. Во время режима самоизоляции из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19, отмечают в компании, сотни энергетиков находятся на своих рабочих местах. Перед ними как никогда остро стоит задача надежного и бесперебойного обеспечения электрической энергией объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры Севастополя: больниц, аптек, вышек сотовой связи, а также жилого сектора.

Сейчас сложный период и, чтобы пройти его с минимальными потерями, мы все с вами должны проявить сплоченность, ответственность и взаимовыручку. На время действия режима повышенной готовности с 20 марта ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» приостановил отключения электроэнергии в домах бытовых потребителей-должников. В случае неоплаты поставленных услуг потребителей-юридических лиц ждут санкции в соответствии с законодательством. Мы обращаемся ко всем клиентам максимально щепетильно отнестись к обязательствам по оплате коммунальных услуг, — цитирует пресс-служба директора ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» Руслана Борягина.

«СЕВЭНЕРГОСБЫТ» напоминает, что отсрочка ограничений не является списанием задолженности. Если не оплачивать счета ежемесячно, то может накопиться существенная сумма, неподъемная для единовременной оплаты.

Для оплаты счетов «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» рекомендует пользоваться дистанционным способам:

через « Личный кабинет » на официальном сайте sevenergosbyt.ru.

или в кассах ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» по адресам:

УЛ.РЫБАКОВ, 7

ПР. ГЕН.ОСТРЯКОВА, 136

УЛ.ЛЕНИНА, 58

Время работы: 8.00 – 17.00 (с понедельника по пятницу)

Технологический перерыв: 12.00 – 12.45

Выходные: суббота, воскресенье.

УЛ.СУВОРОВА, 39-А (пн. – сб.)

УЛ.НОВИКОВА, 4 (вт. – сб.)

Начиная с 8 апреля часть офисов ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» открыта для приема посетителей. Но функционал серьезно ограничен, а правила допуска посетителей в помещение — ужесточены. При этом сообщаем, что соблюдены все меры для сохранения здоровья посетителей.

В офисах работают только кассы по приему платежей. Остальные услуги – от передачи показаний до консультаций – пока доступны только в режиме онлайн.

Получить информацию о расчетах за потребленную электроэнергию можно следующими способами:

в « Личном кабинете » на официальном сайте sevenergosbyt.ru

» на официальном сайте sevenergosbyt.ru по телефону круглосуточного Единого контакт-центра 8 800 733 33 10 (звонки по Крыму бесплатные).

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» настоятельно призывает жителей Севастополя проявить ответственность и не допускать образования задолженности за потребляемые энергоресурсы. Своевременная оплата электроэнергии потребителями дает энергосбытовой компании возможность производить расчеты с генерирующими компаниями на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также сетевыми организациями для бесперебойной подачи энергоресурса населению.

В Севастополе компания обслуживает 189 тысяч бытовых потребителей и более пяти тысяч юридических лиц.