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Опасные игры в «заброшках». В Керчи погиб ребенок
Фото: прокуратура РК

Опасные игры в «заброшках». В Керчи погиб ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 14:55 07.08.2024

По факту гибели школьника на территории заброшенного завода в Керчи возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности).

Днем 2 августа школьник в компании друзей купался на территории неогороженного заброшенного завода, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Ребята ныряли со второго этажа здания завода. 14-летний юноша, заметив веревку, решил взобраться по ней на третий этаж, однако сорвался, ударился о край бетонной плиты и упал в воду. Спустя время тело мальчика извлекли с признаками утопления, – сообщили в Следственном комитете.

В рамках следствия тщательным образом проверяются все обстоятельства произошедшего: назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию.

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Прокуратура Крыма также организовала проверку.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на объекте и ограничению к нему доступа, – сообщили в надзорном ведомстве.

Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.

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