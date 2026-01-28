Прямо сейчас:
Новости Республики
Опасные в непогоду дороги - где в Крыму лучше зимой и не ездить
фото: © Крымавтодор

Опасные в непогоду дороги — где в Крыму лучше зимой и не ездить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 28.01.2026

Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

Самыми опасными во время снегопада являются дороги на Ай-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы, подъем на Старый Крым и Малый Маяк, – перечислил Павлюченко.

По его словам, в начале января 2023 года дорога на Ай-Петри собрала рекордную, почти пятикилометровую пробку. Сотни человек не могли самостоятельно выбраться из снежного плена. Спасательная операция длилась около четырех часов.

Пробка 9 января 2025 года составляла более 4,5 километров. Когда мы прибыли на место, ни одна машина не могла развернуться ни вперед, ни назад. В машинах находилось более 600 человек. Около 25% – дети. Около четырех часов проходила ликвидация последствий данного дорожного затора, – поделился Павлюченко.

Он призвал не выезжать в горы во время непогоды и всегда соблюдать меры предосторожности.

В Крыму из-за снежных заносов, по решению штаба по ЧС в связи со штормовым предупреждением, закрывали проезд на Ай-Петри.

источник: РИА Новости Крым 

