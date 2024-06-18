Опасный аттракцион в Джанкое: несовершеннолетнего ударило электротоком

Прокуратура Республики Крым проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетнего электрическим током на рабочем месте в Джанкое. По предварительной информации вчера, 17 июня 2024 года, 15-летний работник одного из аттракционов, размещенных в городском парке, при подготовке к запуску аттракциона получил электротравму. Подросток был доставлен в учреждение здравоохранения, где ему оказывается необходимая помощь.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних, а также об охране труда при предоставлении услуг населению, — сообщили в прокуратуре.

В ситуации разбирается и крымский Следком.

В ходе проверки будут установлены законность трудоустройства несовершеннолетнего, лица, ответственные за эксплуатацию аттракционов и соблюдение техники безопасности на территории парка, — подчеркнули в Следственном комитете.