Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | Операция «Нетрезвый водитель» на дорогах Крыма. Примеры из Ленинского района

crimeapress_news

Операция «Нетрезвый водитель» на дорогах Крыма. Примеры из Ленинского района

Операция «Нетрезвый водитель» на дорогах Крыма. Примеры из Ленинского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:27 04.01.2020

В течение нескольких дней в Ленинском районе сотрудниками ГИБДД проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Вывод – печальный: водители позволяют себе садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения как в дневное время, так и вечером.

В предпраздничные дни в поселке Ленино, селе Красногорка и городе Щелкино в ночное время полицейскими были задержаны три местных жителя, управлявшие своими транспортными средствами с признаками опьянения. Двое из граждан отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, за что были привлечены к административной ответственности. Два водителя ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь им может грозить уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В новогодние праздники, 1 и 2 января в ночное время в поселке Ленино, селе Тасуново и дважды в селе Батальное инспекторы ГИБДД выявили еще четверых (!) нерадивых водителей. Поведение этих местных жителей, управлявших своими автомобилями и мопедом, указывало на то, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердилось результатами проведенных освидетельствований при помощи прибора «Алкотестер».

В ГИБДД убедительно просят водителей быть осторожными, соблюдать ПДД и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

 

Операция «Нетрезвый водитель» на дорогах Крыма. Примеры из Ленинского района

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.