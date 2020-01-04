Операция «Нетрезвый водитель» на дорогах Крыма. Примеры из Ленинского района

В течение нескольких дней в Ленинском районе сотрудниками ГИБДД проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Вывод – печальный: водители позволяют себе садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения как в дневное время, так и вечером.

В предпраздничные дни в поселке Ленино, селе Красногорка и городе Щелкино в ночное время полицейскими были задержаны три местных жителя, управлявшие своими транспортными средствами с признаками опьянения. Двое из граждан отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, за что были привлечены к административной ответственности. Два водителя ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь им может грозить уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В новогодние праздники, 1 и 2 января в ночное время в поселке Ленино, селе Тасуново и дважды в селе Батальное инспекторы ГИБДД выявили еще четверых (!) нерадивых водителей. Поведение этих местных жителей, управлявших своими автомобилями и мопедом, указывало на то, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердилось результатами проведенных освидетельствований при помощи прибора «Алкотестер».

В ГИБДД убедительно просят водителей быть осторожными, соблюдать ПДД и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии.