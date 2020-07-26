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Операция по подъему затонувшей в Керченском проливе бронемашины состоится в понедельник, 27 июля
Скриншот: "Вести". Через минуту БРДМ-2 уйдет на дно

Операция по подъему затонувшей в Керченском проливе бронемашины состоится в понедельник, 27 июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 26.07.2020

Если погода позволит.

Операцию по подъему со дна Керченского пролива затонувшей бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2) отложили с воскресенья на понедельник в связи с погодными условиями. Об этом сообщил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» (ВТО) Андрей Коннов.

Да, сейчас ведем переговоры с рядом компаний и организаций, но сегодня неблагоприятная метеорологическая обстановка, поэтому мы не можем приступить к работам на воде. Никто не идет с нами на компромисс, оно и понятно — техника безопасности. А завтра обещают полный штиль. Мы рассчитываем, что извлечем ее в понедельник, — цитирует Коннова ТАСС.

Напомним, БРДМ-2 затонула в субботу, 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Находящиеся в бронемашине 6 человек были спасены. Причиной ЧП, по словам организаторов акции, стали погодные условия: сильный боковой ветер и течение. Неофициально армейские эксперты говорят о недобросовестной подготовке машины к форсированию водной преграды или неисправности ряда систем БРДМ-2.

Операция по подъему затонувшей в Керченском проливе бронемашины состоится в понедельник, 27 июля

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