Операция по подъему затонувшей в Керченском проливе бронемашины состоится в понедельник, 27 июля

Если погода позволит.

Операцию по подъему со дна Керченского пролива затонувшей бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2) отложили с воскресенья на понедельник в связи с погодными условиями. Об этом сообщил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» (ВТО) Андрей Коннов.

Да, сейчас ведем переговоры с рядом компаний и организаций, но сегодня неблагоприятная метеорологическая обстановка, поэтому мы не можем приступить к работам на воде. Никто не идет с нами на компромисс, оно и понятно — техника безопасности. А завтра обещают полный штиль. Мы рассчитываем, что извлечем ее в понедельник, — цитирует Коннова ТАСС .

Напомним, БРДМ-2 затонула в субботу, 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Находящиеся в бронемашине 6 человек были спасены. Причиной ЧП, по словам организаторов акции, стали погодные условия: сильный боковой ветер и течение. Неофициально армейские эксперты говорят о недобросовестной подготовке машины к форсированию водной преграды или неисправности ряда систем БРДМ-2.