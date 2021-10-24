Оперативная «ковидная» сводка в Севастополе на 24 октября

По состоянию на 24 октября в Севастополе зарегистрирован 321 новый случай заболевания COVID-19. 45 человек выписаны после выздоровления. Умерли 12 человек в возрасте от 46 до 95 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 36 647 человек. В настоящий момент выздоровели 31 476 человек, 1 254 умерли.

Под наблюдением находится 1 442 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 24 октября поступило более 200 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.