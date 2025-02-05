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Оперативная информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе

Оперативная информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:30 05.02.2025

Работу над ликвидацией последствий в городе продолжила группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС. Собрали загрязненный мазутом грунт на пляже «Голубая бухта», мониторили на предмет загрязнений пляжи «Омега», «Парк Победы», береговую линию Северной стороны и Балаклавы.

4 февраля вывезли 3,92 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено 644,654 тонны грунта.

5 февраля спасатели и волонтеры работают в Голубой бухте.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 7 птиц.

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Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Также работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.

Присоединиться к нему можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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