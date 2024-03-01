Оперативники ФСБ задержали в Крыму двух граждан, завербованных украинскими спецслужбами

По указке Киева агенты планировали теракты на полуострове.

В Крыму задержаны двое граждан (мужчина и женщина), завербованных спецслужбами Украины для проведения терактов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержан житель Симферополя, гражданин России, 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым, а также оказывавший пособническую помощь диверсионной группе Главного управления разведки Минобороны Украины, совершившей в мае 2023 года подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе, — говорится в сообщении.

В ходе обысков у агента изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия и обнаружена переписка, подтверждающая его планы по совершению теракта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Крыма.

Также задержана гражданка России и Украины, 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России, — добавили в ЦОС.

Фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания о своей причастности к подготовке террористических актов по заданию спецслужб Украины.

В отношении агентов следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), они заключены под стражу.

ФСБ проводятся мероприятия по пресечению диверсионно-террористической деятельности агентуры украинских спецслужб на территории Крымского полуострова, — заключили в Центре общественных связей.