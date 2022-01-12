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Оперативники ФСБ задержали в Крыму коммерсантов за хищение почти 9 миллионов бюджетных рублей

Оперативники ФСБ задержали в Крыму коммерсантов за хищение почти 9 миллионов бюджетных рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 12.01.2022

Сотрудники ФСБ задержали четырех подозреваемых в мошенничестве, которые предположительно похитили 8,8 млн. рублей государственного коммунального предприятия.

УФСБ России по РК и г. Севастополю пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении денежных средств одного из государственных коммунальных предприятий Республики Крым путем обмана в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2018 году между госпредприятием и коммерческой компанией был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ, цена которого превысила 54 млн. рублей. В качестве одного из субподрядчиков к работам привлекли фирму.

Представители коммерческой компании и субподрядной организации вступили в преступный сговор с двумя инженерами строительной компании, в должностные обязанности которых входил независимый контроль и приемка выполненных по контракту работ. Целью сговора являлось хищение денежных средств госпредприятия путем внесения недостоверных завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты приемки выполненных работ, — сообщили в УФСБ.

Похищенными деньгами мошенники распорядились по собственному усмотрению.

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Отмечается, что госпредприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ, в отношении четырех граждан РФ (1958, 1972, 1973 и 1981 годов рождения). Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, — уточняется в сообщении.

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