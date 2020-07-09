Оперативники ФСБ задержали в Крыму мошенника: обещал смягчить наказание по «делу о наркотиках»

Сотрудники ФСБ задержали безработного крымчанина во время получения взятки в четыре тысячи долларов. Мошенник попался после обещания содействия в смягчении наказания в судебном процессе.

Установлено, что данный житель Крыма, зная о проведении УФСБ следственных действий в отношении одной из жительниц Республики Крым, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), предложил ее матери помощь по смягчению приговора с реального на условный срок, а также изменения ее дочери меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. За решение вопроса запросил 10 тысяч долларов США, – говорится в сообщении Управления ФСБ по РК и г. Севастополю.

Подозреваемый был задержан в Евпатории с поличным при передаче ему первой части финансового транша в размере четырех тысяч долларов.

В отношении мужчины, 1978 г. р., подозреваемого в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело. Свою вину задержанный признал полностью.