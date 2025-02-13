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Оператор БПЛА «Стич»: «Наши войска идут на шаг впереди»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Оператор БПЛА «Стич»: «Наши войска идут на шаг впереди»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:38 13.02.2025

Российские беспилотники уничтожают блиндажи, огневые точки и технику противника на всех направлениях. Операторы БПЛА работают и днем, и ночью. В темное время суток обнаруживать и уничтожать цели им помогают тепловизоры и камеры ночного видения.

У одного из операторов позывной «Стич». Сейчас он выполняет задачи на Херсонском направлении. Всю свою сознательную жизнь мужчина хотел служить Родине. После окончания высшего учебного заведения, где осваивал таможенное дело, «Стич» решил заключить контракт с Минобороны.

Оператором БПЛА он стал не сразу. В первые месяцы спецоперации начинал свой боевой путь мотострелком. На тот момент «птички» только изучались нашими подразделениями, все это происходило методом проб и ошибок. Полностью освоив полеты на дронах, «Стич» продолжил совершенствовать навыки.

Очень большой плюс есть у наших парней: мы быстро учимся. Неонацисты боятся русских, им некомфортно воевать с нами, ведь наши войска идут на шаг впереди там, где ещё вчера не знали точного направления, – делится боец.

«Стич» не только поражал противника с помощью «птички», но и оказывал помощь своим товарищам при освобождении одного из островов на Днепре.

На дрон можно подцепить бутылочку воды, какую-нибудь банку с кашей и скинуть парням, чтобы они покушали. Потому что машина туда подъехать не сможет, а так хоть им поможем, чтобы они набрались сил, – говорит «Стич».

«Стич» воспитывался в семье военных. Дедушка во время Великой Отечественной войны был военным летчиком, долетал до Берлина. Отец также покорял небо, охраняя спокойствие страны в воздушном пространстве. «Стич» нашел себя в другой «авиации». Управляя беспилотником, выполняя сложные фигуры пилотажа, он по стопам отца и деда продолжает защищать интересы страны.

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В бою с группой противника в Николаевской области «Стич» получил пулевое ранение в левую руку. Из медсанбата его вертолетом перевезли в госпиталь в Севастополе. Реабилитация заняла порядка двух месяцев.

После госпиталя я решил вернуться на фронт к своим товарищам. Спасибо севастопольским врачам, они очень помогли, медсёстры следили, ухаживали за мной. В госпитале я познакомился с другими ранеными. Это настоящие герои. Они с койки рвутся на передовую, к своим товарищам. С такими ребятами мы победим! – уверен мужчина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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