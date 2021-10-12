Оператор железнодорожных перевозок в Крым подвел итоги летнего сезона 2021

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) – оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым — подвел итоги летнего сезона 2021 года. В период с начала мая по конец сентября поездами «Таврия» перевезено 1 240 000 пассажиров, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

В преддверии периода массовых летних перевозок компания-перевозчик развернула маршрутную сеть поездов по направлению Крымского полуострова в соответствии с планами, намеченным еще в 2020 году – запущен поезд «Мурманск – Симферополь» и «Москва – Феодосия».

«Мурманск – Симферополь» стал самым протяженным маршрутом поездов «Таврия» и охватил города Кандалакша, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Арзамас, Пенза, Ростов-на-Дону. Протяжённость маршрута составила 4 540 км. Начиная с середины марта в составе поезда № 91/92 Москва – Севастополь начал курсировать вагон-автомобилевоз. Услуга по доставки авто и мототранспорта по направлению в Крым и обратно была высоко востребована в летний период, — говорится в сообщении ГСЭ.

В целях повышения качества обслуживания пассажиров к началу летнего сезона был обновлён интерьер и меню вагонов-ресторанов, открыты купе-буфеты.

К началу курортного сезона маршрутная сеть компании насчитывала 14 направлений и связала Крымский полуостров с более чем сорока крупными населенными пунктами в Уральском и Северо-Западном регионах, центральной и южной части России. В летний период поезда курсировали из Симферополя в Москву, Смоленск, Астрахань, Омск, Пермь, Кисловодск, Тамбов. Из Севастополя и Евпатории – в Москву, Санкт-Петербург и Псков.

Самым востребованным маршрутом по-прежнему остается «Москва – Симферополь». Больше всего отдыхающих направлялись до станций Севастополь, Симферополь, Евпатория из Санкт Петербурга, Москвы и Краснодара.

В период летних массовых перевозок в пути следования поездов по направлению полуострова Крым пассажиров обслуживали более 1600 сотрудников поездных бригад, в числе которых 620 студентов и бойцов Российских студенческих отрядов. В перевозках было задействовано более 300 вагонов. В конце сентября текущего года был перевезен двухмиллионный пассажир поездов «Таврия», проследовавший по Крымскому мосту, — отметили в ГСЭ.

Пассажирами поездов по направлению в Крым и обратно являются преимущественно семьи, путешествующие с детьми на отдых. Согласно статистике перевезённых пассажиров, каждый 5 пассажир поездов «Таврия» — ребенок, средний возраст взрослого пассажира составил 41 год.

Пассажирам, проследовавшим на полуостров, как и в предыдущем году, была доступна услуга по стыковочным автобусным маршрутам до курортных городов Крыма прямо от железнодорожной станции. Автобусы курсировали до городов Ялта, Алушта, Судак и Коктебель.

График движения пригородных поездов Южной пригородной пассажирской компании на территории полуострова Крым позволяет осуществлять удобную пересадку пассажирам поездов «Таврия», прибывающих в г. Симферополь из Москвы поездом № 27. Расписание экспресс-маршрутов Севастополь-Евпатория составлено таким образом, что пассажирам удобно добраться до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах.