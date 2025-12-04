Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Операционная система Windows: информационный обзор
Новости Республики
Операционная система Windows: информационный обзор

Операционная система Windows: информационный обзор

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 11:17 04.12.2025

Microsoft Windows — одна из самых распространённых операционных систем (ОС) в мире, разработанная корпорацией Microsoft. С момента выхода первой версии в 1985 году Windows превратилась из графической оболочки для MS-DOS в полноценную, многопользовательскую, многозадачную операционную систему, лежащую в основе миллионов стационарных ПК, ноутбуков, серверов, планшетов и даже встраиваемых устройств; актуальная на сегодняшний день версия — Windows 11 https://windowsbit.net/windows-11-skachat/, выпущенная в 2021 году и активно развивающаяся через регулярные функциональные обновления. Windows доминирует на рынке настольных ОС, предлагая широкий спектр решений для домашних пользователей, корпоративных клиентов, разработчиков и специализированных сфер применения.

Этот обзор посвящён исключительно информационной характеристике Windows: её архитектурным особенностям, эволюции, основным версиям, аппаратным требованиям, функциональным возможностям и областям применения.

Что такое операционная система Windows?

Windows — это семейство проприетарных операционных систем с графическим пользовательским интерфейсом (GUI), разработанных Microsoft. Основная роль любой ОС — обеспечивать взаимодействие между пользователем и аппаратным обеспечением компьютера, а также управлять ресурсами системы (процессором, памятью, дисками, периферийными устройствами) и исполнять прикладные программы.

Windows базируется на гибридной архитектуре ядра, сочетающей элементы микроядра и монолитного ядра. Начиная с Windows NT (1993), все современные версии Windows (включая Windows 10 и 11) используют ядро NT, которое обеспечивает:

  • многозадачность и многопоточность
  • поддержку многопроцессорных и многоядерных систем
  • виртуальную память и защиту памяти между процессами
  • безопасность через систему прав доступа (ACL — Access Control Lists)
  • поддержку различных файловых систем (FAT, exFAT, NTFS, ReFS)
  • слоистую модель драйверов (WDM, WDF)

В отличие от UNIX-подобных ОС (Linux, macOS), Windows изначально ориентировалась на массового пользователя: простота установки, интуитивная графика, совместимость с широким спектром периферии и программ — всё это сделало её выбором №1 для большинства ПК по всему миру.

Краткая история развития Windows

1985–1995: Windows как надстройка над DOS

  • Windows 1.0 (1985) — первая версия, фактически графическая оболочка для MS-DOS. Поддерживала тайловое (не перекрывающееся) расположение окон.
  • Windows 2.x (1987-1989) — улучшена производительность, добавлена поддержка расширенной памяти (EMS/XMS).
  • Windows 3.x (1990-1992) — прорыв: поддержка 386-режима, улучшенный GUI, появление стандартных программ (Paint, Write, Solitaire).
  • Windows 95 — революция: полноценная 32-битная многозадачная ОС (хотя и с 16-битным ядром DOS в основе), Пуск-меню, панель задач, длинные имена файлов, Plug and Play.

1993–настоящее время: Эпоха Windows NT

  • Windows NT 3.1 (1993) — первая версия с новым 32-битным ядром NT, ориентированная на серверы и рабочие станции. Полная независимость от DOS.
  • Windows NT 4.0 (1996) — интерфейс от Windows 95 + стабильность NT.
  • Windows 2000 (2000) — улучшенная NT 5.0: стабильность, безопасность, управление доменами (Active Directory).
  • Windows XP (2001) — объединение линий NT и 9x (на базе NT 5.1). Долгожитель (поддержка до 2014 г.), флагман эпохи домашних ПК и интернет-бума.
  • Windows Vista (2007) — амбициозная, но спорная: новые графические эффекты (Aero), повышенные требования к «железу», UAC (контроль учётных записей), но низкая совместимость и производительность на слабых машинах.
  • Windows 7 (2009) — «исправленная Vista»: оптимизация, стабильность, гибкость. Считается одной из лучших версий за всю историю.
  • Windows 8 (2012) — фокус на сенсорные устройства: интерфейс Metro/Modern UI, отказ от Пуск-меню (в первой версии), гибридный режим (ПК + планшет).
  • Windows 8.1 (2013) — возврат кнопки «Пуск», улучшения для клавиатуры и мыши.
  • Windows 10 (2015) — возврат к традиционному интерфейсу с улучшениями: универсальное ядро (одна ОС для ПК, планшетов, Xbox, IoT), Cortana, виртуальные рабочие столы, регулярные обновления как «услуга» (Windows as a Service).
  • Windows 11 (2021) — современный дизайн (центрированная панель задач, закруглённые углы), улучшенная поддержка сенсорных устройств, Android-приложения через Amazon Appstore (в ограниченном режиме), требования к TPM 2.0 и Secure Boot.

Основные семейства и версии Windows

Microsoft поставляет Windows в нескольких редакциях, ориентированных на разные группы пользователей:

Для домашних и персональных устройств

  • Windows Home (Домашняя) — базовая версия для обычных пользователей: просмотр интернета, офис, мультимедиа, игры. Нет поддержки присоединения к домену, групповой политики, BitLocker и некоторых корпоративных функций.
  • Windows Pro (Профессиональная) — для продвинутых пользователей и малого бизнеса. Включает:
    • BitLocker (шифрование дисков)
    • Hyper-V (виртуализация)
    • Remote Desktop (удалённый доступ как хост)
    • Присоединение к домену Active Directory
    • Group Policy Editor
  • Windows SE (Simplified Edition) — упрощённая версия для образовательных учреждений и недорогих устройств. Ограничения на установку сторонних приложений (в основном Microsoft Store).

Для бизнеса и предприятий

  • Windows Enterprise — расширенная Pro-версия с функциями для крупных организаций:
    • Windows To Go (загрузка с USB)
    • AppLocker (контроль запуска приложений)
    • DirectAccess (безопасный доступ к корпоративной сети)
    • Advanced Threat Protection (встроенный EDR-мониторинг)
    • Поддержка LTSC (Long-Term Servicing Channel) — версии без функциональных обновлений до 10 лет.
  • Windows IoT Enterprise — для встраиваемых систем: киоски, банкоматы, промышленные контроллеры. Тот же движок, но с возможностью глубокой кастомизации и блокировки интерфейса.

Серверные ОС

  • Windows Server — отдельное семейство на базе ядра NT, но оптимизированное под серверные задачи:
    • Active Directory Domain Services
    • Hyper-V Server
    • IIS (веб-сервер)
    • Failover Clustering, Storage Spaces Direct
    • Поддержка больших объёмов RAM и CPU (до 24 TB ОЗУ, 64 сокета в Windows Server 2022 Datacenter)

Примечание: Windows Server поставляется в редакциях Standard (до 2 виртуальных ОС на лицензию) и Datacenter (неограниченное число виртуальных машин).

Специализированные версии

  • Windows PE (Preinstallation Environment) — минимальная ОС для установки, восстановления или диагностики.
  • Windows Core OS (WCOS) — модульная основа для новых продуктов (например, Windows 10X — отменённый проект для двойных экранов).
  • Azure Stack HCI — гибридная ОС для современных центров обработки данных.

Аппаратные требования и совместимость

Windows поддерживает широкий спектр устройств — от 32-битных нетбуков до 64-ядерных серверов. Однако требования растут с каждой новой версией.

Требования к Windows 11 (по состоянию на 2025 г.)

  • Процессор: 1 ГГц, 2 ядра (только из списка поддерживаемых Intel/AMD/Qualcomm)
  • ОЗУ: 4 ГБ (64-бит)
  • ПЗУ: 64 ГБ
  • Система: UEFI, Secure Boot, TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
  • Видео: совместимое с DirectX 12 / WDDM 2.0
  • Дисплей: 9 дюймов, разрешение 720p и выше

Эти требования вызвали дискуссии: формально многие ПК 2018-2020 гг. не соответствуют им из-за отсутствия TPM 2.0 в BIOS. Однако обходные пути возможны (неофициально), и Microsoft оставляет некоторую гибкость при ручной установке.

Гибкость платформ

  • x86/x64 — основные архитектуры (Intel, AMD).
  • ARM64 — с Windows 10 on ARM и Windows 11 на Snapdragon (например, Surface Pro X). Поддержка эмуляции x86-приложений (32-бит — хорошо, 64-бит — с Windows 11 22H2).
  • x86 (32-бит) — официально прекращена поддержка установки с Windows 11, но Windows 10 ещё поддерживает.

Windows корректно работает на:

  • Бюджетных ноутбуках (Celeron, 4-8 ГБ ОЗУ)
  • Игровых ПК (Ryzen 9 / Core i9, 32+ ГБ ОЗУ, SSD NVMe)
  • Рабочих станциях (Intel Xeon W, ECC RAM)
  • Гибридных устройствах (2-в-1, сенсорные экраны, стилус)
  • Промышленных ПК (встраиваемые платы, широкий диапазон температур)

Ключевые особенности и технологии Windows

1. Графическая подсистема

  • Desktop Window Manager (DWM) — композитный менеджер окон с аппаратным ускорением (с Windows Vista). Обеспечивает плавные анимации, прозрачность, теневые эффекты.
  • DirectX — набор API для мультимедиа и игр. Windows остаётся основной платформой для PC-гейминга (DirectX 12 Ultimate в Windows 10 20H1+/11).
  • WSL (Windows Subsystem for Linux) — возможность запускать Linux-окружение (Ubuntu, Debian и др.) без виртуальной машины. WSL2 использует лёгкую виртуализацию с ядром Linux, обеспечивая почти нативную производительность.

2. Безопасность

  • Windows Defender / Microsoft Defender Antivirus — встроенный, постоянно обновляемый антивирус с облачной защитой (Microsoft Advanced Protection Service).
  • SmartScreen — фильтрация вредоносных сайтов и загружаемых файлов.
  • Controlled Folder Access — защита от ransomware: блокировка неавторизованного доступа к важным папкам.
  • Windows Hello — биометрическая аутентификация (лицо, отпечаток, PIN).
  • Virtualization-Based Security (VBS) — изоляция критических компонентов (например, учётных данных) в защищённом окружении на базе Hyper-V.

3. Управление и администрирование

  • PowerShell — мощная оболочка сценариев (с 2006 г.), заменяющая устаревший CMD. Поддержка объектов, конвейеров, удалённого управления (WinRM).
  • Group Policy (GPO) — централизованное управление настройками в корпоративных сетях.
  • Intune — облачное управление устройствами (MDM/MAM) как часть Microsoft Endpoint Manager.

4. Поддержка приложений

  • Win32 API — классическая модель для настольных приложений (большинство программ).
  • Universal Windows Platform (UWP) — современная модель для универсальных приложений (адаптивный интерфейс, песочница, магазин Microsoft Store).
  • MSIX — новый стандарт упаковки приложений: безопасность, обновляемость, переносимость.
  • Поддержка Android-приложений (Windows 11) — через подсистему на базе Intel Bridge Technology и Amazon Appstore (ограничено; Google Play не поддерживается официально).

Какие задачи решает Windows?

Windows универсальна и охватывает практически все сферы цифровой деятельности:

Для домашнего использования

  • Веб-серфинг, электронная почта, общение (Zoom, Teams, WhatsApp Web)
  • Офисная работа (Microsoft 365, LibreOffice)
  • Мультимедиа: воспроизведение видео (встроенный проигрыватель, VLC), музыки, редактирование фото/видео (Photos, Clipchamp, сторонние программы)
  • Игры: Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass, облачный гейминг (Xbox Cloud Gaming)
  • Образование: OneNote, Teams, интерактивные учебные платформы

Для бизнеса

  • Корпоративные коммуникации (Outlook, SharePoint, Teams)
  • Учёт и автоматизация (1С, SAP GUI, CRM-системы)
  • Разработка ПО: Visual Studio, .NET, Python, Java, Docker Desktop
  • Виртуализация и облачные интеграции (Azure Arc, Hyper-V, WSL + Docker)

Для специалистов

  • Инженеры: CAD-системы (AutoCAD, SolidWorks), MATLAB
  • Дизайнеры: Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere Pro), Affinity Suite
  • Медицина: ПО для КТ/МРТ, электронные карты пациентов
  • Наука: R, Python (Anaconda), специализированные пакеты моделирования

Для серверов и инфраструктуры

  • Веб-хостинг (IIS + ASP.NET)
  • Файловые и печатные серверы
  • Контроллеры домена (Active Directory)
  • Виртуализация (Hyper-V, System Center)
  • Облачные гибридные решения (Azure Stack)

Преимущества и ограничения Windows

Преимущества:

  • огромная экосистема ПО и драйверов — совместимость с ~95% коммерческих приложений и периферии.
  • интуитивный интерфейс — минимальный порог входа для новичков.
  • тесная интеграция с Microsoft 365 и Azure — бесшовный опыт в корпоративной среде.
  • поддержка гейминга — DirectX, Game Mode, Xbox-сервисы.
  • регулярные обновления безопасности (при условии своевременной установки).

Ограничения:

  • закрытость исходного кода — невозможность аудита или модификации ядра (в отличие от Linux).
  • требовательность к ресурсам — особенно Windows 10/11 на старом «железе».
  • автоматические обновления — могут нарушать работу специализированного ПО или приводить к простою.
  • лицензирование — стоимость лицензии (хотя многие OEM-ПК поставляются с предустановленной Windows).
  • меньшая гибкость в настройке ядра по сравнению с Linux/BSD.

Windows в контексте современных технологий

Облачные и гибридные среды

Windows активно интегрируется с Azure:

  • Azure AD вместо локального Active Directory
  • Windows 365 Cloud PC — «ПК как услуга» (виртуальный рабочий стол в облаке)
  • Autopilot — автоматическая настройка новых устройств при первом включении

Искусственный интеллект

  • Copilot в Windows 11 — ИИ-ассистент на базе GPT, встроенный в ОС: помогает с поиском, настройками, резюмированием текстов, генерацией изображений.
  • Recall (анонсирован в 2024) — функция «цифровой памяти»: снимки экрана каждые 5 секунд (с возможностью поиска по содержимому), активируемая через NPU (Neural Processing Unit) в новых процессорах.

Энергоэффективность и мобильность

Windows 11 оптимизирована для новых платформ:

  • Поддержка Snapdragon X Elite (2024) — ARM-чипы с NPU, до 45 часов автономной работы, ИИ-ускорение.
  • Dynamic Refresh Rate — автоматическое изменение частоты обновления экрана для экономии заряда.

Будущее же Windows, считают специалисты — в сближении с облаком, усилении роли ИИ и расширении на новые устройства (умные очки, автомобильные системы, IoT). При этом Microsoft делает ставку не на радикальные перемены, а на постепенную, обратно совместимую эволюцию — чтобы миллиарды пользователей и миллионов приложений могли двигаться вперёд вместе.

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.