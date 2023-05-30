Операция «Нетрезвый водитель». Симферополь обогнал Керчь: 14 нетрезвых «рулевых»

Предыдущая новость была об итогах операции «Нетрезвый водитель» в Керчи. Там «в сети» ГИБДД попались четверо пьяных водителей. В Симферополе «улов» инспекторов был куда более весомым: за выходные дни сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами 14 нетрезвых водителей.

В минувшие выходные сотрудниками ГИБДД УМВД России по Симферополю, в ходе проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», были выявлены 14 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, и, тем самым, предотвращены возможные происшествия с участием нетрезвых водителей. ГИБДД Симферополя напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения, за которое предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность. Зачастую именно по вине пьяных водителей совершаются дорожно-транспортные происшествия с тяжелейшими последствиями, — сообщили в Госавтоинспекции.

Правоохранители приветствуют дисциплинированных водителей и призывают садиться за руль только в трезвом состоянии. Вместе – за безопасность на дорогах!

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