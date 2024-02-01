Операция «Пешеходный переход» на дорогах Севастополя. Почти три десятка водителей заплатят штрафы

Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги профилактического мероприятия «Пешеходный переход».

Его основной задачей является профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда взаимовежливости среди участников дорожного движения, повышение безопасности на дорогах. В ходе операции «Пешеходный переход» инспекторы ДПС несли службу вблизи оживленных пешеходных переходов города, где пристальное внимание обращали на водителей, игнорирующих право пешеходов на преимущество в движении по пешеходному переходу, — уточнили в УМВД по г. Севастополю.

За время рейда автоинспекторы выявили 27 водителей, нарушивших правила проезда пешеходного перехода. За данное нарушение в соответствии со статьей 12.18 КоАП РФ предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей.

В рамках мероприятия были выявлены также пешеходы-нарушители ПДД: три из них пересекали проезжую часть в неположенном месте. Согласно части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

Отметим, что за 2023 год на дорогах города Севастополя произошло 182 ДТП связанные с наездами на пешеходов, в которых 178 человек получили травмы различной степени тяжести.