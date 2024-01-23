Оползень повредил дорогу к алуштинскому селу Лазурное

Специалисты «Крымавтодора» обследуют участок дороги к южнобережному селу Лазурное. Оползень повредил дорожное полотно. Объем работ сейчас уточняется. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

На сегодняшний день на оползневом участке введено полное ограничение дорожного движения. «Службой автомобильных дорог Республики Крым» будет заключен договор на проведение изыскательских работ после чего будет определен подрядчик для проведения восстановительных работ, — рассказала Огнева.