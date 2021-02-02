Определены денежные выплаты для поддержки крымских семей в 2021 году

Согласно запланированным и утвержденным на 2021 год мероприятиям, входящим в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», определены выплаты для поддержки крымских семей. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

По предоставлению ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, установлена контрольная точка на 2021 год не менее 3 256 семей. Получателями данной выплаты за счет субвенций из федерального бюджета являются 15 798 семей. Первично выплата назначена 401 семье, освоено средств на сумму 193 млн. рублей.

Относительно предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей: контрольная точка на 2021 год – не менее 1560 семей. Получателями ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, являются 8769 семей. Первично выплата назначена 238 семьям, освоено средств на сумму 118 млн. рублей.

По осуществлению экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования: контрольная точка на 2021 год – не менее 800 семей. В 2021 году уже проведено 15 таких циклов экстракорпорального оплодотворения на сумму 1,8 млн. рублей, — говорится в сообщении.