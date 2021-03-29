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 Определены финалисты конкурса на должность главы администрации Симферополя
Фото: горсовет Симферополя

Определены финалисты конкурса на должность главы администрации Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 29.03.2021

Окончательное решение примет сегодня горсовет Симферополя.

Сегодня прошел открытый конкур (он транслировался в прямом эфире на телеканале «Крым 24») на замещение должности главы администрации Симферополя.

В конкурсе приняли участие восемь кандидатов (подробнее о каждом — ЗДЕСЬ).

Победителями конкурса стали Демидов Валентин – 78 баллов и на втором месте Шумилин Михаил – 68 баллов. Данные кандидаты будут представлены конкурсной комиссией Симферопольскому городскому совету для принятия решения о назначении, – озвучил итоги председатель конкурсной комиссии, премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Он уточнил, что по итогам интерактивного голосования в ходе конкурса Демидов получил 79% голосов, а Шумилин – 10,96%.

Окончательное слово в назначении глав администрации Симферополя – за депутатским корпусом крымской столицы. Сессия горсовета начнется в 15 часов. Без всякого риска, предположим, что депутаты утвердят в должности сити-менеджера Симферополя Валентина Демидова.

Определены финалисты конкурса на должность главы администрации Симферополя

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